Ascensori di Porta Nuova, Cicogna e Cavallucci: “Prospicio conferma la necessità di approvare il nostro emendamento”

“La nota del direttivo dell’Associazione Culturale e Politica Prospicio sul bilancio di previsione 2026–2028, rappresenta un’ulteriore e autorevole conferma delle criticità che abbiamo denunciato con l’emendamento da me presentato e che sarà sottoposto al voto del Consiglio Comunale nella seduta di domani pomeriggio. Le osservazioni contenute nella nota di Prospicio – scrivono i consiglieri Cicogna e Cavallucci – coincidono pienamente con le motivazioni dell’emendamento: una spesa di 3,5 milioni di euro per gli ascensori di Porta Nuova ritenuta non prioritaria, sproporzionata e fortemente impattante sotto il profilo storico, ambientale e sociale. Criticità che non possono essere ignorate da chi ha la responsabilità di amministrare una città come Assisi”.

“In particolare, emerge con chiarezza come il progetto degli ascensori verticali comporti un’alterazione significativa di uno dei punti più delicati del centro storico, riducendo spazi pubblici e introducendo elementi tecnologici invasivi in un contesto urbano di altissimo valore monumentale. Si tratta di valutazioni che rafforzano la scelta di chiedere lo stralcio delle relative poste di bilancio, così come previsto dal mio emendamento. L’emendamento non è un atto di mera contrapposizione politica, ma una proposta concreta e responsabile che mira a salvaguardare le risorse pubbliche, evitare un intervento dannoso e riaprire una riflessione seria su soluzioni alternative per la mobilità e l’abbattimento delle barriere architettoniche, più funzionali e meno invasive, come il ripristino e l’adeguamento della scala mobile esistente”.

“Alla luce di quanto emerso anche dal contributo dell’Associazione Prospicio – conclude la nota – rivolgiamo un appello a tutti i consiglieri comunali: votare a favore dell’emendamento sugli ascensori di Porta Nuova significa assumersi la responsabilità di tutelare il patrimonio storico di Assisi, rispettare le istanze di una parte significativa della cittadinanza e orientare le scelte di bilancio verso interventi realmente utili e sostenibili. Domani il Consiglio Comunale ha l’occasione di correggere una scelta sbagliata. Auspico che prevalgano il buon senso, l’interesse pubblico e l’amore per la nostra città”

