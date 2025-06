Infiorate 2025 ad Assisi, si rinnova la tradizione per vie, vicoli e frazioni (foto)

Non solo tappeti a Spello e Cannara e in altri borgho umbri. Anche nel centro storico e nelle frazioni della città serafica, per la solennità del Corpus Domini, si sono svolte le tradizionali infiorate 2025 ad Assisi. Nel centro storico, le infiorate consistono nella creazione, sulle strade, lungo il percorso della processione delle “Pulci”, di un tappeto naturale costituito da petali di fiori, quadri e tappeti di fiori aventi come tema di base quello eucaristico, religioso e decorativo.

Le tradizionali infiorate 2025 ad Assisi centro sono state allestite nelle caratteristiche vie di Piazza Nova, in particolare Vicolo Bovi, via Montecavallo e via Porta Perlici. Dopo la messa in Cattedrale, le confraternite e i religiosi hanno sfilato con il Santissimo Sacramento per le viuzze interne di Piazza Nova. Oggi il Corpus Domini si “incrocia” con la Festa del Voto e alle ore 20.30 dalla cattedrale di San Rufino è in programma la partenza del corteo religioso che si unirà, sulla piazza del Comune, a quello civile. A seguire nella basilica di Santa Chiara il saluto delle Clarisse e l’omaggio floreale del sindaco, e alle ore 21.30 a San Damiano l’offerta dei ceri da parte della prima cittadina e la celebrazione di Compieta con la benedizione Eucaristica e l’esortazione del vescovo monsignor Domenico Sorrentino. A chiudere, il saluto del ministro provinciale dei frati minori dell’Umbria.

Infiorate anche a Petrignano (le foto sono tratte dalla pagina Facebook di Visit Assisi) dove su vie e vicoli del borgo sono stati realizzati quadri floreali dedicati al Giubileo 2025 e all’elezione di Papa Leone XIV.

