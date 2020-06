J’Angeli 800, in Basilica a Santa Maria la benedizione dei vessilli

Con la Benedizione dei Vessilli nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli, è iniziato ufficialmente l’omaggio a J’Angeli 800 Palio del Cupolone, la cui edizione quest’anno è stata annullata a causa dell’emergenza dovuta al Covid-19. Un annullamento, stessa sorte delle altre manifestazioni storiche del territorio e dei tanti eventi che erano stati programmati, che però non ha fermato Ente Palio e Rioni che non hanno voluto mancare ad uno degli appuntamenti più sentiti, la benedizione appunto, che grazie alla disponibilità della comunità del frati della Porziuncola, ha emozionato i presenti.

La Benedizione dei Vessili, alla presenza del presidente dell’Ente Palio Moreno Massucci e dei capitani dei tre rioni, Corrado Cannelli per il Rione Fornaci, Eleonora Strada per il Rione Ponte Rosso e Cristina Bastianini per il Rione del Campo, è avvenuta durante la celebrazione della Santa Messa delle 10. Presente, in basilica papale, anche il sindaco di Assisi Stefania Proietti e la presidente del consiglio Donatella Casciarri. (Continua dopo il video)

“Abbiamo deciso di proseguire una tradizione sentita per tutta la nostra comunità angelana – ha detto in esclusiva ad AssisiNews Moreno Massucci neo-eletto presidente dell’Ente che governa la Festa – portando avanti il grande lavoro fatto dai nostri predecessori. Una manifestazione che unisce attraverso la socialità e lo stare insieme, importante per tutti noi”.

Al presidente fanno eco i capitani, all’unisono, dei tre rioni, in un anno che certamente nessuno riuscirà a dimenticare: “Non ci siamo mai fermati restando in contatto con l’Ente e lavorando per il presente e per il futuro della festa – hanno detto intervistati da AssisiNews – attraverso videoconferenze e riunioni da remoto abbiamo deciso di voler far rivivere la nostra manifestazione attraverso i nostri canali online, non vediamo l’ora di poter rientrare nelle sedi ed iniziare a stare di nuovo insieme ai nostri rionali”.

Da oggi, domenica 7 giugno, sulla pagina ufficiale Facebook dell’Ente Palio del Cupolone, J’Angeli 800, immagini e ricordi delle precedenti edizioni in attesa di tornare in piazza per emozionarsi dal vivo.

Foto: Mauro Berti / Redazione AssisiNews