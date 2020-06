Uffici comunali di Assisi e Santa Maria riaperti da domani: le regole di accesso

Domani riaprono gli uffici comunali sia di Assisi centro che di Santa Maria degli Angeli. È necessario però rispettare alcune regole obbligatorie di accesso relative all’emergenza epidemiologica Covid-19, come per esempio il divieto di entrare per chi ha una temperatura corporea di oltre 37,5 o per chi proviene da zone a rischio o ha avuto contatti con soggetti positivi al Covid 19 e infine per chi è positivo al virus o in stato di quarantena. Se non sussistono tali condizioni, previo appuntamento il visitatore potrà accedere agli uffici. Una volta entrato, è indispensabile rispettare le misure di carattere igienico sanitario: mascherina e guanti, disinfettare le mani, automisurarsi la temperatura nell’apposita postazione, mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, restare il meno possibile negli uffici, evitare abbracci e strette di mano.