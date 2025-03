Il viaggio 2025: torna lo spettacolo benefico, quest’anno in favore dell’associazione VI.VA.

Tutto è pronto per lo spettacolo musicale “Il viaggio” giunto alla 8° edizione e programmato per sabato 22 marzo 2025 alle ore 21.00, presso il teatro Lyrick di Assisi. “Il Viaggio 2025” è uno spettacolo musicale promosso dall’Associazione “Se’ de J’Angeli se…” APS ETS di Santa Maria degli Angeli – Assisi, con la Direzione Artistica di Lamberto Bisogno. Le peculiarità che caratterizzano “Il Viaggio” sono la solidarietà (per ogni edizione il ricavato è destinato ad una o più associazioni benefiche che si occupano di progetti sociali) e “artisti chilometro zero” (tutti gli artisti, circa 30/40 per ogni edizione, provengono dal tessuto artistico perugino) un modo per valorizzare tantissimi bravi musicisti, cantanti, ballerini che altrimenti non avrebbero la meritata visibilità.

Per questo anno l’ente benefico destinatario della solidarietà sarà VI.VA. Partecipazione e Solidarietà ETS con sede in Santa Maria degli Angeli, che nasce nel 2017 con l’intento di promuovere la Salute mentale e il Benessere psico-sociale attraverso un approccio integrato e inclusivo. Grazie a un intervento di rigenerazione urbana, ha trasformato il vecchio deposito alla Stazione Ferroviaria di Assisi in uno spazio di “Rigenerazione Umana”, un luogo di incontro e condivisione dedicato al benessere della persona e alla crescita collettiva. Ispirandosi alla Carta europea della Salute Mentale, l’associazione lavora per costruire comunità solidali, offrendo supporto a chi affronta fragilità psicologiche, emotive o relazionali, e valorizzando risorse, creatività e reti territoriali. In particolare, dal 2019, offre percorsi di autonomia,crescita ed autostima a giovani del territorio con fragilità psico-emotive e relazionali.

La presidente dell’associazione “Se’ de J’Angeli se…”, Daniela Apostolico spiega: “Confidiamo nella generosità di tutti i partecipanti o con la prenotazione dei biglietti invito per Il Viaggio 2025 (al numero di telefono 349 5390 248), o con un contributo libero a favore dell’iniziativa, poiché ogni somma donata sarà ben accetta e farà parte della raccolta che aiuterà l’associazione beneficiaria a sostenere tutte le sue iniziative. La donazione sarà fiscalmente detraibile/deducibile secondo le modalità previste dalla normativa vigente. (E’ possibile sia per privati che per aziende) indicando nella causale “ Contributo attività associazionistiche” (IBAN: IT26D 01030 38271 0000 0114 7993 Intestato a: Associazione “Se’ de J’Angeli se…APS”)

