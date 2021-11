Mercatini di Natale 2021 ad Assisi, appuntamento in piazza Santa Chiara

Mercatini di Natale 2021 ad Assisi, dopo lo stop dell’anno scorso torna uno degli appuntamenti più amati delle festività natalizie. Appuntamento dall’8 al 19 dicembre 2021, in Piazza Santa Chiara, con una tensostruttura organizzata dalla Pro loco Santa Maria degli Angeli.

I mercatini di Natale 2021 ad Assisi si svolgeranno dall’8 dicembre al 19 dicembre, dalle 10 del mattino alle 8 di sera. Ci sarà un’esposizione di presepi fatti con legno d’olivo, ma anche all’interno di anfore, radio e campane di vetro, manifatture di articoli di artigianato in cuoio e legno (tra cui cinture e agende), addobbi natalizi, ghirlande e tutto ciò che può servire a realizzare un albero di Natale e regalini da mettere sotto l’albero, bigiotteria e cachemere, con una commerciante della zona che proporrà appunto manufatti in cachemere.

Oltre ai mercatini, tra gli appuntamenti del Natale ad Assisi 2021 ci sono anche (qui il programma completo) la pista di pattinaggio a Santa Maria degli Angeli (tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18), e la casa di Babbo Natale al Palazzo Monte Frumentario (dall’8 al 12 dicembre, dal 17 al 19 dicembre e dal 24 dicembre al 6 gennaio; ingresso da via San Francesco) che, aperta dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, propone laboratori ludici e animazione per bambini a ingresso gratuito con obbligo di green pass dai 12 anni. Torna come detto anche il videomapping che, sotto il nome di Assisi Città presepe, propone arte, luci e colori con proiezioni sulle principali chiese e monumenti della città (cattedrale di San Rufino, basilica di Santa Chiara, piazza del Comune, basilica Superiore di San Francesco e abbazia di San Pietro).

Foto di Markus Spiske | Unsplash

