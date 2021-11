Programma del Natale 2021 ad Assisi presentato in Comune: gli eventi principali

Tornano i mercatini e il concerto di Capodanno, non mancano le Befane, video mapping diffuso in tutta la città

Presentato il programma del Natale ad Assisi 2021, nel segno di luci, colori e magiche atmosfere. Assisi si trasformerà in una città presepe grazie al videomapping che da San Francesco e Piazza del Comune si allarga a tutta la città, musica in filodiffusione e non manca il corollario di iniziative grandi e piccole, alcune delle quali ricorrenti.

Tra i punti principali del programma del Natale ad Assisi 2021, l’esposizione “inTORNO a Francesco”, inserita nell’ambito del progetto Uffizi diffusi ad Assisi, il Trenino – Assisi Christmas Tour (tutti i giorni dal 3 dicembre al 9 gennaio, dalle 10 alle 19 con partenza ogni 30 minuti da Piazza del Comune), la pista di pattinaggio a Santa Maria degli Angeli (tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18), e la casa di Babbo Natale al Palazzo Monte Frumentario (dall’8 al 12 dicembre, dal 17 al 19 dicembre e dal 24 dicembre al 6 gennaio; ingresso da via San Francesco) che, aperta dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, propone laboratori ludici e animazione per bambini a ingresso gratuito con obbligo di green pass dai 12 anni. Torna come detto anche il videomapping che, sotto il nome di Assisi Città presepe, propone arte, luci e colori con proiezioni sulle principali chiese e monumenti della città (cattedrale di San Rufino, basilica di Santa Chiara, piazza del Comune, basilica Superiore di San Francesco e abbazia di San Pietro).

Nel programma del Natale ad Assisi 2021 non mancano i mercatini (dall’8 al 19 dicembre, dalle 10 alle 20, in Piazza Santa Chiara; ingresso gratuito con green pass obbligatorio per chi ha più di 12 anni) e i presepi dislocati in tutta la città, anche se al momento l’unico presepe vivente previsto è quello di Armenzano dalle 16.30 alle 19 del giorno di Santo Stefano, a cura della Pro loco di Armenzano.

Non manca infine (Covid ed eventuali restrizioni a venire permettendo) il concerto di Capodanno ad Assisi 2022: appuntamento il 31 dicembre 2021 dalle 19 alle 22 e da mezzanotte e mezza alle 2 di notte con il dj set di Franco B; nel mezzo il concerto live di musica italiana e internazionale con No name band e Abraxas; la manifestazione si svolgerà secondo le norme anti Covid-19. Tornano infine anche le Befane: il 6 gennaio 2022 ad Assisi la Befana viene dal cielo dalle 15 a Rivotorto, per poi calarsi all’imbrunire (dalle 16 circa) dalla Torre di Piazza del Comune.

Le iniziative del programma del Natale 2021 ad Assisi sono organizzate dall’amministrazione comunale, dal Sacro Convento di Assisi e sostenute da Enel X e si svolgeranno nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid. Il sindaco Stefania Proietti in apertura della conferenza di presentazione ha affermato che “il Natale, la festa delle feste, non può non essere celebrata e quest’anno rappresenta la festa della rinascita, della speranza, della ripartenza nella città del Santo che ha “inventato” il presepe, anche se la pandemia ci obbliga a percorrere strade nuove e ad avanzare nuove proposte, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza”. “L’organizzazione di questa edizione – ha aggiunto il sindaco – è frutto di una partecipazione corale dell’amministrazione comunale, delle due Basiliche papali, delle associazioni e delle pro loco che lavorano sul territorio”.

L’assessore al turismo Fabrizio Leggio si è soffermato ha illustrato il programma del Natale 2021 ad Assisi e spiegato “che la presentazione delle iniziative quest’anno è avvenuta oggi perché è stato necessario organizzare le risorse, fare i conti con i mancati introiti derivanti dall’imposta di soggiorno che si basa sulla riduzione delle presenze turistiche a causa del lockdown per la pandemia da Covid. Comunque l’edizione 2021 è degna di una città come Assisi, il focus centrale è rappresentato dal Presepe Diffuso quest’anno molto implementato rispetto all’anno scorso”.

Per conto dell’Enel è intervenuto Riccardo Clementi dell’Ufficio Comunicazione: “Punto centrale del programma è l’aver adottato un linguaggio nuovo, quello della luce, per festeggiare la Natività; la luce che rappresenta la speranza e il messaggio di San Francesco che parla al cuore del mondo”. Carlos Dodero, che ha curato, il progetto artistico del Presepe diffuso ha ricordato che “l’idea è nata un anno fa, con il direttore della Sala Stampa del Sacro Convento padre Enzo Fortunato, e si è realizzata con l’esaltazione dell’opera di Giotto da proiettare sui monumenti simbolo della città. Uno spettacolo da ammirare e che sicuramente regalerà emozioni”. Padre Marco Moroni, custode del Sacro Convento, ha ripreso il concetto del riferimento alla luce “che è fondamentale per tutti, è il segno della speranza che tutti noi abbiamo il compito di infondere”. Padre Massimo Travascio, custode della Basilica di Santa Maria degli Angeli, ha rimarcato che il programma oltre che carico di arte e cultura deve essere incentrato sull’aspetto spirituale perché il Natale rappresenta la venuta del figlio di Dio sulla terra”. Sui dettagli degli eventi e nel ribadire la sinergia con tutte le associazioni della città nello stilare il programma “Natale 2021” si è soffermato Giulio Proietti Bocchini, responsabile dell’Ufficio Turismo del Comune. Per tutti i dettagli sul Natale ad Assisi è possibile consultare www.nataleassisi.it e i social del progetto Facebook, Instagram e Twitter.

Foto Mauro Berti/ AssisiNews

