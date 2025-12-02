Mercatini di Natale ad Assisi 2025: triplo appuntamento tra centro, Santa Maria e Palazzo

Tra le attrazioni principali delle festività natalizie nella città serafica per il 2025-2026 non possono mancare i mercatini di Natale ad Assisi 2025: per queste festività, tre gli appuntamenti. Di seguito, aggiornate con date e orari, le iniziative in programma.

Nel centro storico di Assisi, in piazza Santa Chiara, le bancarelle con prodotti artigianali e natalizi di qualità sono in programma dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2025, dalle 9 alle 20 nei giorni festivi e dalle 10 alle 19 nei giorni feriali; iniziativa a cura di Unpli Umbria, in collaborazione con il Comune di Assisi, per info +39 075 8138680; +39 075 8138681; o iat@comune.assisi.pg.it

Mercatini di Natale ad Assisi 2025 anche nella piazza accanto alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, mercatini con prodotti artigianali. In questo caso le bancarelle saranno presenti dal 6 al 21 dicembre, dalle 10:00 alle 19:00 nei giorni feriali e dalle 9:00 alle 20:00 nei giorni festivi. Iniziativa a cura della Pro Loco di Santa Maria degli Angeli, per info +39 075 8138680 e +39 075 8138681.

Infine, Mercatini di Natale ad Assisi 2025 anche presso il Castello Figli di Cambio a Palazzo di Assisi, il 13 e 14 dicembre. In questo caso le bancarelle proporranno prodotti artigianali, alimentari e oggettistica natalizia. Le due giornate saranno caratterizzate da numerose iniziative dedicate a bambini e adulti, e non mancherà occasione di poter degustare alcuni prodotti tipici del territorio locale.



Programma per sabato 13 dicembre:

Ore 10:00: Inaugurazione ed apertura dei mercatini natalizi con il tradizionale taglio del nastro.

Ore 10:00: Laboratori dimostrativi per bambini e adulti a cura della Scuola Punto Assisi.

Ore 10:30-11:30: Laboratori natalizi rivolti a bambini della fascia di età compresa tra i 4 e i 12 anni. Info e prenotazioni: +39 328 4771892.

Ore 15:00: Apertura degli stand dei mercatini dove sarà anche possibile assaporare un caldo vin brulè e della cioccolata calda.

Ore 15:00-16:30: Laboratorio “Profumo di biscotti” a cura di Sara Papazzoni. Iniziativa per bambini di età compresa tra i 5 e 12 anni.

Ore 15:00-16:30: Il vero Grinch sarà a Palazzo, racconterà la sua storia e porterà dei regali per tutti i bambini.

Ore 17:00-19:00: Estrazione a premi con la ruota della fortuna.

Ore 17:30- 19:00: Apertura della “Casa di Babbo Natale”. I bambini presenti potranno spedire la loro letterina e riceveranno un goloso regalino.

Ore 18:00: “W il Natale”. Esecuzione di canti e poesie a cura della Scuola d’infanzia di Sant’Ernesto di Palazzo.

Ore 18:00-22:00: Apertura dell’area food con degustazione di panini con salsiccia, arvoltoli dolci e salati.

Ore 18:30: Esibizione di danza a cura della scuola Balla Commigo di Assisi.

Ore 19:15: Parata di Natale con le Mascotte a cura di Mascotte Party Umbria. Al termine della parata sarà possibile incontrare la propria mascotte del cuore, abbracciarla, scattare delle foto.

Ore 20:00: Intrattenimento musicale con i Fingertips Acustic Duo.

Programma per domenica 14 dicembre:

Ore 10:00: Apertura dei mercatini.

Ore 10:00: Laboratori dimostrativi per bambini e adulti a cura della Scuola Punto Assisi.

Ore 14:45: Laboratorio di intreccio in vimini rivolto a bambini di 4 o più anni. L’iniziativa, a cura della Pro Loco di Palazzo, è su prenotazione per un massimo di 10 partecipanti ed è richiesta la presenza di un accompagnatore. Info e prenotazioni: +39 328 4771892.

Ore 15:00: Apertura degli stand dei mercatini dove sarà anche possibile assaporare un caldo vin brulè e della cioccolata calda.

Ore 15:30: Esibizione e dimostrazione di balli in stile country a cura della scuola “Three Teachers country line dance school”.

Ore 15:45: Letture animate itineranti a cura della Scuola Primaria Don Lorenzo Milani di Palazzo di Assisi.

Dalle ore 17:00 alle 18:30: “Natale con Minnie e Topolino” a cura di Mascotte Party Umbria. Animazione con mascotte, truccabimbi e baby dance.

Ore 17:00 e ore 19:00: Estrazione a premi con la ruota della fortuna.

Ore 17:30-19:00: Apertura della “Casa di Babbo Natale”. I bambini presenti potranno spedire la loro letterina e riceveranno un goloso regalino.

Ore 18:00-22:00: Apertura dell’area food con degustazione di panini con salsiccia, arvoltoli dolci e salati.

Ore 18:30: “W il Natale”. Esecuzione di canti e poesie a cura della scuola d’infanzia di Sant’Ernesto di Palazzo.

Ore 19:15: Concerto Gospel a cura del coro Yeahssa Choir.

Ore 20:00: Premiazione del concorso “Presepe in miniatura nella terra di San Francesco”.

Ore 20:30: Musica e Dj Set.

Inoltre tutti i giorni da sabato 29 novembre 2025 a martedì 6 gennaio 2026 dalle ore 10:00 alle 18:30 (il 25 dicembre e il 1° gennaio dalle 15:00 alle 18:30) torna il trenino dell’Assisi Christmas Tour alla scoperta di vie, vicoli e splendide piazze. Partenza: Piazza del Comune, via San Gabriele dell’Addolorata, via Alessi, viale Umberto I, Porta Nuova, via Borgo Aretino, via S, Chiara, via Santa Agnese, Piazza del Vescovado, via Sant’Apollinare, Piazza San Pietro, via Marconi, via Fontebella, via Brizi, via Giotto, via Portica, via San Paolo, via Metastasio, Porta San Giacomo, via degli Episcopi, via Merry del Val, Palazzo Monte Frumentario, via Fortini, via Portica, Piazza del Comune. Corse ogni 45 minuti, con partenza e arrivo in Piazza del Comune. Stazioni e biglietteria: Piazza del Comune e Palazzo Monte Frumentario. Biglietteria a bordo: € 8,00 adulti; € 3,00 bambini (da 3 a 10 anni); GRATIS bambini fino a 3 anni. Un biglietto vale per un tour completo di circa 45 minuti. I bambini sotto i 10 anni devono essere necessariamente accompagnati da un adulto. Info +39 379 2806818 o info@gruppomartinelli.net

Sempre per bambini (e adulti), a Santa Maria degli Angeli, la Casa di Babbo Natale, che aspetta grandi e piccoli per aprire le porte del suo incantevole mondo. A partire da domenica 7 dicembre, nella sua magica dimora, accoglierà con gioia grandi e piccini in un’atmosfera di festa e meraviglia. Orari di apertura: dalle 17:00 alle 19:30 nei weekend e i giorni festivi. Allestimenti a cura di Maria Grazia Barili.

