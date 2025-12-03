Nuovo riconoscimento per il Barretto di Stile: Illy elogia qualità e professionalità del locale di Rivotorto

L’attività è anche cartoleria, festeggiato un anno come punto di riferimento in paese per studenti e famiglie

Un importante attestato di stima è arrivato nei giorni scorsi al Barretto di Stile, la conosciuta attività di Rivotorto di Assisi situata in via del Sacro Tugurio 98/A. I titolari, Marta Ascani e Fabio Stile, hanno infatti ricevuto una lettera ufficiale da parte di Illy, storica azienda italiana del caffè riconosciuta a livello internazionale per la qualità dei suoi prodotti e per l’impegno nella formazione professionale.

Nella comunicazione, Illy ha espresso “vivo apprezzamento per il percorso costruito dal Barretto di Stile nel corso degli anni, evidenziando la qualità del lavoro svolto, la costanza nei risultati e il valore che l’attività rappresenta per il territorio”. Un riconoscimento significativo, rivolto solo alle realtà che dimostrano una dedizione autentica e una crescita continua.

La collaborazione tra il locale e Illy non si limita alla scelta del prodotto, ma affonda le sue radici nella formazione e nella specializzazione professionale. I titolari hanno infatti partecipato ai corsi dell’Università del Caffè, il polo formativo dell’azienda triestina. Fabio Stile ha conseguito il titolo di ‘Maestro Barista’ costantemente aggiornato, mentre Marta Ascani ha ottenuto la certificazione ‘Cappuccino alla Perfezione’, confermando un impegno concreto nel garantire un livello di servizio sempre più elevato.

Il Barretto di Stile che oggi non è soltanto una caffetteria di qualità: da circa un anno rappresenta anche un punto di riferimento come cartoleria per tutta la comunità di Rivotorto. L’inserimento di questo nuovo servizio all’interno dello stesso locale ha ampliato l’offerta e risposto a un’esigenza reale del territorio. Molti studenti e famiglie – come fanno sapere i titolari – scelgono di affidarsi al Barretto di Stile per materiale scolastico, servizi di supporto e prodotti per lo studio, trasformando l’attività in un luogo multifunzionale e sempre più centrale nella vita quotidiana della frazione.

Il riconoscimento di Illy arriva dunque in un momento particolarmente significativo, che conferma la solidità e la visione innovativa dell’attività. Il Barretto di Stile continua così a distinguersi come realtà attenta alla qualità, capace di evolversi e di rispondere alle esigenze della comunità. “Teniamo a ringraziare la nostra clientela – concludono i titolari – che ci sceglie ogni giorno, affezionati alla nostra qualità, porgiamo i nostri Auguri di buone feste a tutti!”.

(Il Barretto di Stile è uno degli sponsor inserzionisti del gruppo editoriale Assisi News)

