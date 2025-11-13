La biblioteca comunale lancia il bibliotour delle frazioni: il programma

La Biblioteca comunale di Assisi promuove una serie di appuntamenti itineranti per avvicinare i più piccoli alla lettura, come strumento di crescita e divertimento. Al via dal 14 novembre prossimo il “Bibliotour inverno 2025-2026”, con dieci eventi gratuiti in altrettante frazioni del territorio, a cura di esperti e volontari dell’associazione “Birba chi legge”. Il tema è “Semi di meraviglia” e prevede un percorso rivolto a bambine e bambini fra 3 e 10 anni, con narrazioni e laboratori, da condividere anche con genitori, nonni e adulti, per favorire la socializzazione e promuovere il piacere della lettura tutti insieme.

“Visto il successo riscosso dai Bibliotour estivi – sottolinea Veronica Cavallucci, vicesindaco di Assisi con delega alla cultura – per la prima volta abbiamo proposto il format anche nel periodo invernale. L’obiettivo è valorizzare e promuovere la lettura in tutte le nostre frazioni, con la Biblioteca comunale che si sposta e va incontro al territorio per intercettare un pubblico più ampio possibile. Un’iniziativa importante, che crea aggregazione sociale e culturale a partire dai piccoli”. Si parte venerdì prossimo, alle 16.30 a Santa Maria degli Angeli (Palazzo Capitano del Perdono, piazza Garibaldi), con la prima tappa del viaggio. Il Bibliotour proseguirà il 28 novembre a Capodacqua (ore 16.30, sede Pro loco) e il 19 dicembre a Costa di Trex (ore 21.00, sala parrocchiale). Il 5 gennaio 2026 si riparte da Tordandrea (ore 16.30, sede Pro loco), il 22 gennaio a Palazzo (ore 16.30, Cva Renato Sensi), il 6 febbraio a Rivotorto (ore 16.30, sede Pro loco), il 28 febbraio ad Assisi centro (ore 18.30, Biblioteca), il 6 marzo a Petrignano (ore 16.30, sede Pro loco), il 13 marzo a Viole (ore 16.30 sede Pro loco) e il 28 marzo ultima tappa a Castelnuovo (ore 16.30, sede Pro loco). La partecipazione è gratuita, promossa dal Comune di Assisi. Per informazioni: 075 813481; biblioteca@comune.assisi.pg.it

Foto di Kelli McClintock | via Unsplash

