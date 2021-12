Natale ad Assisi 2021, Babbo Natale scende in parapendio per i bimbi delle scuole (foto)

Babbo Natale scende a Rivotorto in parapendio per ritirare le letterine dei bambini delle scuole. È successo lunedì 20 dicembre 2021 alle ore 10.30 al campo sportivo di Rivotorto, un evento a cura della pro Loco Rivotorto con la collaborazione di Ali Subasio. Sempre la Pro loco e Ali Subasio, nell’ambito del Natale ad Assisi 2021, organizzeranno anche la Befana 2022. Begli spazi esterni della Pro Loco alle 15 del 6 gennaio, la Befana scende in volo col parapendio e distribuisce la tradizionale calza ai bambini; l’iniziativa è a cura della Pro Loco Rivotorto e della scuola di volo “AliSubasio”.

Nel Natale ad Assisi 2021 non vanno dimenticare le due esposizioni che celebrano il Santo di Assisi, l’esposizione nella sala ex Pinacoteca “inTORNO a Francesco”, inserita nell’ambito del progetto Uffizi diffusi, e la mostra “Il volto di San Francesco nella Controriforma”, esposizione a cura della Fondazione Cari Perugia Arte ospitata a Palazzo Bonacquisti.

Da segnalare due iniziative, a cavallo tra Capodanno e la Befana, all’insegna di “Assisi 20 anni di UNESCO”: la prima si svolge il 29 dicembre alle 15.30 e si chiama “Documenti per la storia della Chiesa di Assisi”, una visita guidata alla Biblioteca Diocesana, Archivio Diocesano e Archivio Capitolare di San Rufino. L’iniziativa, a cura del Direttore Pier Maurizio Della Porta, è a ingresso libero con prenotazione obbligatoria (massimo 40 persone). Obbligo di green pass e mascherina. Info 075 8138680 e [email protected] Il 7 gennaio alle 16 è invece la volta di una visita guidata al Fondo Antico della Biblioteca Comunale di Assisi presso il Sacro Convento. L’iniziativa è a cura di Frate Carlo Bottero, direttore della Biblioteca del Sacro Convento. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria: [email protected] Obbligo di Green Pass e mascherina (massimo 40 persone).

L’esposizione “inTORNO a Francesco”, nella Sala ex Pinacoteca, si chiuderà il 6 gennaio 2022: prima della chiusura, alle 16 del 5 gennaio, un finissage con relazione della dott.ssa Daniela Parenti, funzionario responsabile della pittura dal Medioevo al Quattrocento e delle icone russe alle Gallerie degli Uffizi. Green pass obbligatorio. Il 6 gennaio, doppio appuntamento con la Befana, che prima scende dal cielo in parapendio e poi si calerà dalla torre di Piazza del Comune.

