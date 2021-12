Assisi Domani: “Orgogliosi di Stefania Proietti presidente della Provincia”

Il centrosinistra, con M5s e civici, conquista la Provincia di Perugia. Stefania Proietti, sindaca di Assisi, è la nuova presidente della Provincia di Perugia. Proietti ha conquistato il 51,3 per cento dei voti superando così il sindaco di Foligno Stefano Zuccarini, al 48,7%. E arrivano le felicitazioni di Assisi Domani.

Assisi Domani – si legge in una nota – saluta con orgoglio l’elezione del Sindaco di Assisi Stefania Proietti a Presidente della Provincia di Perugia. Si tratta della vittoria di una ampia coalizione capeggiata da un’esponente civica che appena due mesi fa è stata riconfermata alla guida della Città di Assisi dove il Patto Civico ha raggiunto il 27 per cento dei consensi e la lista Assisi Domani, che l’ha sostenuta alle elezioni del 2016 e in quelle di ottobre di quest’anno, si è confermata al primo posto. L’orgoglio diventa maggiore perché Stefania Proietti è la prima donna al vertice della Provincia di Perugia. Un fatto storico per la politica umbra. Un grazie di cuore anche alla nostra capogruppo consiliare Scilla Cavanna che con generosità si è messa a disposizione della coalizione ma che purtroppo non risulta fra i Consiglieri Provinciali eletti. Assisi Domani continuerà con impegno a svolgere il suo ruolo politico nel Comune di Assisi e nella Provincia di Perugia”.

