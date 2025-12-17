Scuola dell’Infanzia di Viole: inaugurata la nuova area giochi e giornate a porte aperte

La scuola dell’infanzia SS.regina delle rose di Viole si presenta al territorio con una grande novità: l’area giochi esterna è stata completamente rinnovata, grazie al contributo della fondazione Perugia, alla pro loco di Viole e al supporto dei genitori, sabato 12 ottobre 2025 si è svolta l’inaugurazione, un momento di festa che ha trasformato un sogno in realtà: offrire ai bambini uno spazio accogliente per crescere e imparare attraverso il gioco.

Questa realtà, nata quasi 80 anni fa grazie alla comunità parrocchiale di Viole, continua ad essere un punto di riferimento prezioso per le famiglie. Accoglie bambini dai 24 mesi ai 5 anni.

La scuola riserva grande attenzione all’alimentazione: il menù settimanale viene progettato col supporto di un nutrizionista; grazie alla disponibilità di una cucina interna, la cuoca prepara con le sue mani il pranzo per i bimbi, predisponendo pietanze alternative in caso di allergie e intolleranze.

Le vere punte di diamante dell’istituto sono il personale – stabile, qualificato, accogliente e attento – e l’offerta formativa. Molti e ben organizzati sono i laboratori (inglese, educazione motoria, danza, cucina, musica, orto-giardino), i progetti (Biblioteca, continuità), le uscite didattiche.

Ma ciò che fa la differenza è la didattica quotidiana. La centralità dell’esperienza dell’ascolto e della lettura è evidenziata dal prestito settimanale dalla biblioteca della scuola: i bambini sono incoraggiati a scegliere un libro da portare a casa, così da stimolare la lettura anche fuori dall’ambiente scolastico e da coinvolgere i genitori nel percorso educativo. Particolare cura è riservata alle attività propedeutiche alla scolarizzazione per i bimbi di 5 anni, così da prepararli al meglio alla scuola di primo grado. Inoltre, ogni anno le esperienze di apprendimento sono incastonate in un progetto; quest’anno il progetto si chiama “Che meraviglia!”, si tratta di un percorso educativo che, grazie al simpatico personaggio guida Pilù, accompagna i bambini a scoprire con stupore il mondo con occhi curiosi, passo dopo passo.

Chiunque voglia visitare i locali della scuola, ricevere una presentazione dell’offerta formativa e avere tutte le informazioni del caso, può farlo partecipando al prossimo “Open day”: 10 Gennaio 2026 ore 16:00-18:00. Per visitare la scuola durante le attività didattiche, invece, è preferibile l’appuntamento di “Scuola aperta”: 16 Dicembre 2025, ore 10.00-12.00. Lo fanno sapere le maestre Flavia Perticoni, Sonia Giglio e Francesca Paolinelli.

