Natale ad Assisi, in città arrivano albero e presepe (foto+video)

Si cominciano a respirare le prime atmosfere del Natale ad Assisi. Questa mattina (25 novembre 2021, ndr) sono arrivati in città l’albero di Natale, installato nella piazza inferiore della Basilica di San Francesco, e il presepe. L’albero è un abete bianco di 15 metri donato dal comune di Castel Ivano in provincia di Trento: addobbato con circa 40 mila luci a led, proviene da foreste certificate della frazione di Villa Agnedo. Durante la cerimonia di inaugurazione si esibirà il coro, composto da 45 persone, proveniente dalla Valsugana. Sotto di esso anche un grande presepe. (Continua dopo il video, qui il link diretto)

Tra le iniziative del Natale Ad Assisi, in attesa degli eventi che saranno presentati il 29 novembre, anche gli eventi al Bosco di San Francesco. Si parte domenica 28 novembre alle 16, quando andranno in scena Le avventure di Chissàchilosà e del mago Rubafiabe, una favola teatrale uscita dalla bacchetta magica di Vittorio Marino con le filastrocche di Massimiliano Maiucchi. In un bosco incantato si potranno seguire le vicende dello spaesato protagonista, a cui toccherà sventare, con l’aiuto di una nutrita schiera di strampalati personaggi, i piani malvagi di un terribile mago e salvare così il mondo delle favole. In una colorata girandola di emozioni, incantesimi, pupazzi, rime e canzoni, Chissàchilosà riuscirà nella difficile impresa di liberare le fiabe e scriverà, vivendola, una nuova fantastica storia: la sua. Biglietti: bambini 6,50 €; accompagnatore gratuito

Gli appuntamenti del Natale ad Assisi al bosco proseguiranno mercoledì 8 dicembre alle ore 11.30 con il Concerto di Natale durante il quale la giovanissima JG Band, composta da ragazzi di età compresa tra i 15 e i 22 anni, si esibirà nel giardino del convento benedettino di Santa Croce, su un palcoscenico naturale, con lo sfondo della Basilica di San Francesco. I musicisti saranno diretti dal maestro Andrea Cavallucci Cavallacci. Il concerto sarà allietato da una buona tazza di vin brulé e dolcetti natalizi. Biglietti: intero 10 €; Iscritti FAI e bambini 6 €. Attività gratuita per chi si iscrive in loco al FAI.

Grande novità del 2021 è la prima edizione invernale di Astronomi per una notte, l’osservazione guidata del cielo in programma sabato 11 dicembre alle ore 18. Nel giardino di Santa Croce si terrà una breve introduzione dedicata agli eventi astronomici dell’ultimo mese dell’anno – la pioggia di meteore, il solstizio d’inverno e la congiunzione tra Giove e Saturno, i due giganti gassosi del sistema solare – accompagnata da un buon vin brulé, a cui seguirà una passeggiata verso la radura del Terzo Paradiso (munirsi di torcia e scarpe comode). Qui gli esperti del gruppo Starlight condurranno i partecipanti alla scoperta di costellazioni e pianeti nel terso cielo dicembrino. Biglietti: intero € 12; Iscritti FAI e bambini € 8. Attività gratuita per chi si iscrive in loco al FAI.

In base alle disposizioni del D.L. 105 23/07/2021, l’accesso a tutti i Beni FAI è possibile solo alle persone in possesso della certificazione verde Covid-19 (Green Pass). La certificazione verde è richiesta anche per l’ingresso ai Beni di carattere naturalistico. Per i bambini al di sotto dei 12 anni il Green Pass non è obbligatorio. Il calendario degli “Eventi nei Beni FAI 2021” è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al significativo contributo di Nespresso, azienda che dal 2020 sostiene la Fondazione, di Delicius, che rinnova il sostegno al FAI affiancandosi per la prima volta al progetto, e di Pirelli che conferma per il nono anno consecutivo la sua storica vicinanza al FAI. Il programma degli eventi potrebbe subire variazioni, è bene verificarlo sul sito web.

Foto redazione rivista Sanfrancesco.org

