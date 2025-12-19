Nella Basilica di San Francesco il Gran Concerto di Natale nel segno della solidarietà per il Serafico

Appuntamento il 20 dicembre, evento promosso dalla Banca di Credito Cooperativo di Spello e del Velino

In occasione delle festività natalizie, il 20 dicembre 2025, nella suggestiva cornice della chiesa Superiore della Basilica di San Francesco d’Assisi, si terrà il “Gran Concerto di Natale – Musica per il sociale”, con l’esibizione della Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che vedrà, inoltre, la presenza di artisti di fama nazionale e internazionale tra cui il pianista Antonio Camponogara, il tenore Francesco Grollo e il compositore Francesco Sartori.

L’evento, a carattere benefico, è promosso dalla Banca di Credito Cooperativo di Spello e del Velino, che per l’occasione devolverà un’offerta a favore dell’Istituto Serafico di Assisi, realtà di eccellenza nel campo dell’assistenza e della riabilitazione. Il Gran Concerto di Natale intende unire musica, solidarietà e valori civili, offrendo alla cittadinanza un momento di condivisione e riflessione in un contesto di alto valore spirituale e culturale.

Foto di Flora Orosz | via Unsplash

