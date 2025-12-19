Nella Basilica di San Francesco il Gran Concerto di Natale nel segno della solidarietà per il Serafico

In occasione delle festività natalizie, il 20 dicembre 2025, nella suggestiva cornice della chiesa Superiore della Basilica di San Francesco d’Assisi, si terrà il “Gran Concerto di Natale – Musica per il sociale”, con l’esibizione della Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che vedrà, inoltre, la presenza di artisti di fama nazionale e internazionale tra cui il pianista Antonio Camponogara, il tenore Francesco Grollo e il compositore Francesco Sartori.

L’evento, a carattere benefico, è promosso dalla Banca di Credito Cooperativo di Spello e del Velino, che per l’occasione devolverà un’offerta a favore dell’Istituto Serafico di Assisi, realtà di eccellenza nel campo dell’assistenza e della riabilitazione. Il Gran Concerto di Natale intende unire musica, solidarietà e valori civili, offrendo alla cittadinanza un momento di condivisione e riflessione in un contesto di alto valore spirituale e culturale.

Foto di Flora Orosz | via Unsplash

© Riproduzione riservata