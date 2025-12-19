Entra nel vivo il Natale ad Assisi: il programma dei prossimi giorni

Il Natale ad Assisi entra nel vivo, con tanti eventi in questi giorni fra luci, incontri, presepi, spettacoli e musica della tradizione, promossi dal Comune in collaborazione con associazioni del territorio.

Il 20 dicembre, dalle 16.30, personaggi del presepe vivente di Petrignano sfileranno in corteo nel centro storico di Assisi.

Il 21 dicembre, alle 10.15, con apposita navetta da Assisi, tour gratuito alla scoperta dei musei dei Comuni del Parco del Monte Subasio: Pinacoteca civica e museo archeologico di Nocera Umbra, Rocca Maggiore e mostra di Banksy ad Assisi, info e prenotazioni: experience@gruppomartinelli.net; +39 350 568 2077. Nel pomeriggio, dalle 16.30, fra piazza del Comune e piazza Santa Chiara, spettacolo di Grinch e mascotte natalizie con musica e animazione. Alle 17.30, nella chiesa di Armenzano, nell’ambito di DeMusicAssisi Winter Edition, concerto “Zampognari in cattedra. Il Natale nella musica antica e tradizionale”; lo stesso evento è in programma anche alle 21.15 nella chiesa d Castelnuovo.

Il 22 dicembre, alle 17.00 nella Sala della Conciliazione del palazzo comunale, incontro su arte e pace con Tomaso Montanari, storico dell’arte, saggista, rettore dell’Università per Stranieri di Siena e noto personaggio pubblico.

Il 24 dicembre, dalle 9.30 alle 12.30, sempre per DeMusicAssisi Winter Edition, riti nei vicoli della tradizione, con zampognari e atmosfere del Natale itineranti per le vie di Assisi centro e Santa Maria degli Angeli. Stesso evento il 26 dicembre, dalle 9.00 alle 11.00, nelle principali frazioni del territorio assisano.

Il 26 dicembre, alle 9.00, trekking delle feste alla scoperta del monte Subasio in inverno, con appuntamento alle ore 9.00 ad Armenzano: gratuito, con prenotazione obbligatoria +39 334 1546609. Alle 16.00, in piazza del Comune, spettacolo per grandi e piccini con il ventriloquo Nicola Pesaresi, protagonista di talent show con la scimmia Isotta.

Il 27 dicembre, dalle 16.30, la rappresentazione della Natività e di alcune scene del presepe vivente di Petrignano tra le strade ed i vicoli di Assisi, nella zona di Porta San Giacomo.

Il 28 dicembre, tra piazza del Comune e piazza Santa Chiara, led show, trampoli e giocoleria.

Oltre a tutto questo, il Natale ad Assisi è anche gli spettacolari videomapping sulle facciate di chiese e monumenti della città dedicati al tema della pace nell’arte contemporanea, la mostra con oltre cento opere originali di Banksy alla Rocca Maggiore, concerti, trenino e mercatini di Natale, grande mostra di presepi artistici con circa 800 pezzi da tutto il mondo esposti tra Palazzo Monte Frumentario, Galleria Le Logge e Palazzo del Capitano del Perdono, Casa di Babbo Natale a Santa Maria degli Angeli, visite guidate a musei e patrimonio culturale UNESCO, concerti ed eventi per tutti.

Tre i presepi viventi sul territorio: a Petrignano il 25, 26 e 28 dicembre e poi 1°, 4 e 6 gennaio, sempre dalle ore 17.15 alle 19.30; ad Armenzano il 26 dicembre e il 1° gennaio, dalle 16.30 alle 19.00; a Tordandrea il 27 e 28 dicembre, alle 17.30 alle 19.00. In alcune di queste date, per raggiungere più agevolmente le location, il Comune di Assisi mette a disposizione una navetta gratuita dal centro della città (ritrovo presso Piazza Unità d’Italia), con partenza e ritorno ogni 40 minuti, dalle ore 16.00 alle 20.00. Il programma completo degli eventi del Natale ad Assisi è su www.visit-assisi.it, portale ufficiale d’informazione turistica della Città di Assisi.

