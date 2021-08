Nobilissimo Tourdion, il 28 agosto un pomeriggio-serata tra cibo e musica

La Nobilissima Parte de Sopra con la collaborazione della Città di Assisi, dell’Ente Calendimaggio, del Cento Studi Europeo di Musica Medievale Adolfo Broegg e con il sostegno della Fondation Royaumont, della Fondation Bettencourt Schueller e della Fondation Etrillard presenta nell’ambito dell’evento “Nobilissimo Tourdion”, che si terrà sabato 28 agosto 2021, “Chiama il bel pappagallo”, sfumature di Ars Nova italiana, con la direzione musicale di Patrizia Bovi.

“Si tratta – spiega la Nobilissima – di un excursus tra i repertori dell’Ars Nova Italiana dalle sue origini fino ai compositori della seconda metà del trecento, con alcune opere inedite. Il concerto presenta il lavoro fatto durante due sessioni di interpretazione sulla musica dell’Ars Nova Italiana, che si sono svolte presso la Fondation Royaumont di Parigi e presso il Centro Studi Europeo di Musica Medievale Adolfo Broegg a Spello, sotto la direzione di Patrizia Bovi. Il progetto si inserisce nel quadro della formazione di giovani professionisti “Voix” che la fondazione porta avanti da oltre 30 anni e che ha aperto le porte al mondo della musica classica e antica ai piu imprtanti interpreti di oggi. Il Centro Studi Adolfo Broegg e la Fondazione Royaumont collaborano dal 2010 per la formazione di giovani talenti nel campo della musica medievale”.

L’iniziativa andrà in scena alle 21 al Cortile degli Aghi ed è un evento a ingresso con contributo minimo di 10 euro. L’evento è a numero ridotto con l’obbligo di prenotazione nel pieno rispetto delle norme, si richiede il green pass o le altre certificazioni previste dalla normativa vigente. Info e Prenotazioni 349/4953200 e 393/5307974.

All’interno dell’evento Nobilissimo Tourdion e prima di Chiama il bel pappagallo, la Nobilissima ha organizzato musica e del cibo nei Vicoli di Parte Alta ,con la collaborazione di alcuni bar e ristoranti di Assisi. L’iniziativa ha un biglietto unico da 15 euro, info e Prenotazioni 345/1884144. Prevista anche una serie di eventi gratuiti la cui partenza è alle ore 18 in vicolo Bovi con “An Irish Evening” con gli Streams of Beer (evento gratuito, info e prenotazioni 333/2968616); alle 18.30 in Piazzetta Montecavallo, “L’eure est venue” con Carla Babelegoto e Peppe Frana (evento gratuito, info e prenotazioni 333/296 8616), a seguire Peppe Frana con Liuto e Oud e Giordano Ceccotti – Viella e Ghironda (evento gratuito, info e Prenotazioni 333/296 8616). Alle 19:30 in vicolo dell’Acquaraio Street Drummers con Dj Cap e Dj Vallé, con la collaborazione di Carlo Bosco; a seguire i Nobilissimi Tamburini (evento gratuito, info e prenotazioni 333/296 8616).

