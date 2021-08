Assisi Domani e Assisi Civica: nasce il “Patto Civico” in sostegno di Stefania Proietti

Assisi Domani e Assisi Civica. Sono queste le due liste civiche a supporto della prima cittadina uscente, Stefania Proietti, sostenuta anche da Pd e Movimento 5 Stelle. Oltre ad Assisi Domani, lanciata nel 2016, arriva un’altra civica, non “personalista” come avrebbe potuto essere Proietti sindaco, ma, appunto, “civica”. La stessa prima cittadina, nella prima intervista di AssisiNews inStudio, aveva d’altronde sottolineato la sua anima civica: “Vogliamo terminare il lavoro che abbiamo cominciato: questi cinque anni sono stati stretti da un sisma che ha visto Assisi diventare l’epicentro del danno indiretto, e questo tremendo momento di pandemia e crisi sanitaria e socio-economica. Un lavoro in cui abbiamo messo entusiasmo, ma per cui abbiamo bisogno di tempo. Un lavoro che sarà caraterizzato dal civismo, in cui i cittadini diventano servitori della loro città. Al nostro progetto si stanno accostando tante persone; saremo una piattaforma aperta, per condividere idee, in vista anche di un traguardo importantissimo, l’ottocentenario del transito di San Francesco nel 2026″, diceva lo scorso febbraio.

Assisi Domani e Assisi Civica sono state presentate all’Hotel Domus Pacis e – come spiegava la breve nota di annuncio – “le due compagini si presenteranno alle prossime elezioni amministrative a sostegno del sindaco uscente Stefania Proietti”. Tra i presenti anche il segretario di Assisi Domani Gianfranco Martorelli, il consigliere Giuseppe Cardinali e Giorgio Bastianini.

Nella neonata Assisi Civica dovrebbe correre anche l’assessore Massimo Paggi, che ha presentato così questo nuovo progetto: “Una lista che ha cuore la vita di tutti i giorni. Saremo cinici e guarderemo all’oggi. C’è bisogno di educare ed educarci. Assisi Civica nasce per dare rappresentatività ad una molteplicità di realtà cittadine. Una realtà che guarda al sociale. Una grande attenzione nel sociale. Il simbolo? I colori di Assisi. Stefania Proietti avrà il nostro sostegno, andiamo insieme verso una nuova vittoria”.

