Palio del Cupolone 2023, tutto pronto per la festa di Santa Maria degli Angeli: il programma

Tutto pronto per il ritorno del Palio del Cupolone 2023, con i Rioni Fornaci, Ponte Rosso e Del Campo che lavorano senza sosta per mettere a punto scene, sfilate e giochi con cui si contenderanno il palio, nelle serate fra il 16 e il 24 giugno. Intanto prende vita la nuova immagine dell’evento, sotto la guida del direttore artistico Susanna Tartari, fra i maggiori esperti nazionali di rievocazioni storiche. Guendalina Passeri, illustratrice apprezzata anche oltreoceano, firma l’immagine che quest’anno rappresenterà il Palio del Cupolone. È intanto online anche il sito internet (e la Festa è anche sui principali social, Facebook e Instagram). (Continua dopo la foto)

Ieri, domenica 4 giugno, il Palio del Cupolone 2023 si è aperto con la suggestiva benedizione dei vessilli, la presentazione del palio realizzato dall’artista Giovanni Granato, del mini palio realizzato dagli studenti dell’Istituto Comprensivo Assisi 2 e del programma completo dell’evento. Resi noti anche i nomi dei giudici che decreteranno il Rione vincitore dell’edizione 2023. A presiedere la giuria sarà Patrizia Anania, regista e insegnante di tecnica vocale, dizione e recitazione. La sua esperienza nel mondo del teatro, sia come insegnante che come attrice, la rende una figura autorevole per valutare le performance degli artisti in gara. Accanto a lei, ci sarà Arturo Andreoli, rinomato scenografo e consulente storico cinematografico di fama internazionale, che ha contribuito a creare scenografie per importanti produzioni televisive e cinematografiche. Completando la giuria, Luigi Marchione, scenografo di lunga carriera, che ha collaborato con importanti registi sia in Italia che all’estero.

Moltissime le associazioni attivamente collaboranti, a testimonianza della forte volontà di inclusione e di coinvolgimento popolare che ha caratterizzato questo evento fin dalla sua nascita. Nelle serate del 7 e del 14 giugno l’associazione “Sei de J’Angeli Se” condurrà gli interessati “in un sognante ‘viaggio nel tempo’ fra le vie di Santa Maria degli Angeli”. Sabato 10 giugno, per tutta la giornata, la piazza ospiterà l’estemporanea di pittura retrospettiva, dedicata quest’anno a Giacomo Leopardi. Gli artisti si caleranno in un momento di vita ottocentesca, seguendo le suggestioni della celebre poesia A Silvia.

Nel pomeriggio di domenica 11 ci sarà un convegno storico, con la partecipazione del prof. Stefano Brufani, direttore del Dipartimento di lettere dell’Università degli Studi di Perugia e del Prof. Giovanni Zavarella. L’evento sarà in collaborazione con l’associazione Priori del Piatto di Sant’Antonio e l’associazione Culturale CTF.

Di seguito tutto il programma del Palio del Cupolone 2023:

MERCOLEDÌ 7 Giugno

Viaggio Nel Tempo – J’Angeli 800

ore 21:00 | Un viaggio nel presente alla ricerca del passato

L’associazione “Se’ de J’Angeli Se” ci condurrà in una sognante passeggiata nelle vie Angelane, raccontando storie di un tempo.

SABATO 10 Giugno

Estemporanea Di Pittura

Ore 10,00 – 19,00

Numerosi artisti si ritroveranno nella cornice di Piazza Garibaldi per l’estemporanea di pittura retrospettiva, dedicata quest’anno a Giacomo Leopardi. Gli artisti daranno vita alle loro opere seguendo le suggestioni della celebre poesia A Silvia (1848). Evento realizzato in collaborazione con l’Associazione Priori del Piatto di Sant’Antonio e l’Associazione culturale CTF.

DOMENICA 11 Giugno

Convegno Storico

ore 17:00 | Introduzione al contesto storico rappresentato nelle scene.

Il Prof. Paolo Raspadori, ricercatore di storia contemporanea del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letteratura e Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Perugia, svilupperà un intervento sul secolo XIX con richiami ai temi portati in scena dai tre Rioni. Moderatore della giornata sarà il Prof. Giovanni Zavarella, storico del territorio.

MERCOLEDÌ 14 Giugno

Viaggio Nel Tempo – J’angeli 800

Ore 21:00 | Un viaggio nel presente alla ricerca del passato

L’associazione “Se’ de J’Angeli Se” ci condurrà in una sognante passeggiata nelle vie Angelane, raccontando storie di un tempo.

VENERDÌ 16 Giugno

“Il Palio All’opera”

ore 21:00 | Serata iniziale del Palio del cupolone 2023 in Piazza Garibaldi

Al saluto delle autorità civili e religiose seguirà la premiazione dei primi 5 artisti che si sono qualificati nell’estemporanea di pittura sul tema poetico di Leopardi “A Silvia”.

Ore 21:30 | Il Palio All’opera – Arie e Sinfonie Di Giuseppe Verdi – Serata di apertura della Festa

Arie e Sinfonie di Giuseppe Fortunino Francesco Verdi eseguite Dall’Orchestra Lirica Umbra, diretta dal Maestro Michele Margaritelli, solisti Manuela Molinelli Mezzo-soprano e Claudio Rocchi Tenore, con la partecipazione dei Cori Commedia Harmonica e Corale della Porziuncola- Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli. *Si tratta di un Concerto-Spettacolo impreziosito da Danze ed Effetti scenici.

SABATO 17 Giugno

Giochi Dei Muje e Bandi di Sfida

Ore 17:30 | Apertura dei Giochi Dei Muje

in Piazza Garibaldi, con l’esibizione del coro Musicangeli dell’Istituto Comprensivo Assisi 2, diretto dal Prof. Cannizzaro Giuseppe. Il coro eseguirà musiche d’spirazione ottocentesca.

Ore 18:00 | Disfida dei Giochi dei Muje

I ragazzi dei tre Rioni si sfideranno nelle gare: tiro con la cerbottana; ruzzola e birilli; passa il mattone; corsa con i carretti. Al termine delle gare sarà assegnato il Minipalio al Rione vincitore.

Ore 22:00 | Bandi di Sfida

Coi divertenti e provocatori bandi, i tre Rioni angelani si lanciano la sfida per la conquista del Palio.

DOMENICA 18 Giugno

Sfilate Storiche

Ore 20:30 | Sfilate in Costume

Raffigurazione della borghesia, dei popolani, delle istituzioni civili, militari e religiose del secolo dell’800. Scene teatralizzate, danze e musica arricchiscono questa singola e fantastica sfilata.

LUNEDÌ 19 Giugno

Scene del Rione Fornaci

Ore 21:30 | “Mr. Holmes e lo strano caso dell’Imperatrice senza Regno”

Il Rione Fornaci metterà in scena, in Piazza Garibaldi, la sua rappresentazione teatrale ambientata nel secolo XIX. I protagonisti, fra i quali la nota nobildonna -e agente segreto- Virginia Oldoini, meglio nota come “La Contessa Di Castiglione”, si muoveranno tra le acque sotterranee e i flutti della storia, quella fatta di persone, relazioni, intrighi, vanità e preziosi gioielli.

MARTEDÌ 20 Giugno

Scene del Rione ponte Rosso

Ore 21:30 | “Le Novelle Del Tescio”.

Il Rione Ponte Rosso metterà in scena, in Piazza Garibaldi, la sua rappresentazione teatrale ambientata nel secolo XIX. Anche da noi, sulle rive del Tescio, scorrono gli impeti della storia, quella scritta con la ‘S’ maiuscola; anche da noi scorrono gli impeti del popolo italiano. Un viaggio tra le storie delle nostre terre e le leggende dei nostri luoghi.

MERCOLEDÌ 21 Giugno

Scene del Rione del Campo

Ore 21:30 | “Il Prete Volante”

Il Rione Del Campo metterà in scena, in Piazza Garibaldi, la sua rappresentazione teatrale ambientata nel secolo XIX. Un inno ad uno dei più antichi sogni dell’uomo. La storia di don Abdon Menecali da Todi, il frate umbro che progettò e costruì macchine volanti e si schierò con Garibaldi a favore del Re e dell’unità d’Italia.

GIOVEDI 22 Giugno

Ore 22:00 – Balliamo assieme sotto le stelle

Balli popolari, quadriglie e valzer; Alle 19,00 vi aspettiamo presso la “Locanda Posta e Cavalli per ballare saltarelli, schiaffi, manfrine, punta e tacco, ecc. assieme al gruppo FOLK “AGILLA E TRASIMENO”. Dalle 21,00 si potranno ballare Quadriglie, Valzer, Mazurke coadiuvati dalla Scuola di danza ottocentesca “SOCIETÀ DI DANZA DI MACERATA”.

VENERDÌ 23 Giugno

Disfida dei Giochi Degli Adulti

Ore 21:30 | Sfida dei giochi degli adulti

In Piazza Garibaldi i tre Rioni si sfideranno nelle gare: corsa delle botti; tiro con la fionda; tiro alla fune a tre; corsa con il carro.

SABATO 24 Giugno

Gioco Della Fabbrica e assegnazione del Palio

Ore 22:00 | Disfida dei Rioni

Ispirato alla ricostruzione della Basilica, i tre Rioni si esibiranno in contemporanea nella composizione del loro muro. A seguire, il tanto atteso momento della proclamazione del Rione vincitore.

Ore 23:30 | ASSEGNAZIONE DEL PALIO 2023

Proclamazione del Rione vincitore del Palio del Cupolone 2023 e cerimonia di assegnazione del Palio.

