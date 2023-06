Palio del Cupolone 2023 al via: Ponte Rosso vince i Giochi dei Mujie (foto)

Cominciato a Santa Maria degli Angeli il Palio del Cupolone 2023, con i Rioni Fornaci, Ponte Rosso e Del Campo che finalmente possono mettere in scena spettacoli, sfilate e giochi con cui si contenderanno il palio nel corso della manifestazione in scena fino al 24 giugno. Domenica 4 giugno il Palio si è aperto con la suggestiva benedizione dei vessilli, la presentazione del palio realizzato dall’artista Giovanni Granato, del mini palio realizzato dagli studenti dell’Istituto Comprensivo Assisi 2

Venerdì il Palio del Cupolone 2023 si è aperto con Il Palio all’opera – arie e sinfonie di Giuseppe Verdi, un concerto – spettacolo impreziosito da danze ed effetti scenici. Sabato è stata la volta dei Giochi dei Muje, con i ragazzi dei tre Rioni che si sfideranno nelle gare: tiro con la cerbottana; ruzzola e birilli; passa il mattone; corsa con i carretti. Ad aggiudicarsi il Mini Palio è stato il Rione Ponte Rosso, che ha battuto il Rione Fornaci e quello Del Campo. Sabato sera anche i bandi di sfida, mentre oggi, domenica 18 alle 20.30 è la volta delle sfilate in costume. Raffigurazione della borghesia, dei popolani, delle istituzioni civili, militari e religiose del secolo dell’800, sono scene teatralizzate, in cui danze e musica arricchiscono questa singola e fantastica sfilata.

Dal 19 al 21 giugno il programma del Palio del Cupolone 2023 vede le scene rispettivamente del Rione Fornaci, Rione Ponte Rosso e Rione del Campo. Apre il Rione Fornaci che in “Mr. Holmes e lo strano caso dell’Imperatrice senza Regno” metterà in scena “la sua rappresentazione teatrale ambientata nel secolo XIX. I protagonisti, fra i quali la nota nobildonna -e agente segreto- Virginia Oldoini, meglio nota come ‘La Contessa di Castiglione’, si muoveranno tra le acque sotterranee e i flutti della storia, quella fatta di persone, relazioni, intrighi, vanità e preziosi gioielli”.A seguire “Le Novelle Del Tescio” con cui il Rione Ponte Rosso “metterà in scena la sua rappresentazione teatrale ambientata nel secolo XIX. Anche da noi, sulle rive del Tescio, scorrono gli impeti della storia, quella scritta con la ‘S’ maiuscola; anche da noi scorrono gli impeti del popolo italiano. Un viaggio tra le storie delle nostre terre e le leggende dei nostri luoghi”. Infine “Il Prete Volante” del Rione Del Campo che “metterà in scena la sua rappresentazione teatrale ambientata nel secolo XIX. Un inno ad uno dei più antichi sogni dell’uomo. La storia di don Abdon Menecali da Todi, il frate umbro che progettò e costruì macchine volanti e si schierò con Garibaldi a favore del Re e dell’unità d’Italia.

Giovedì dalle ore 19 tocca a “Balliamo assieme sotto le stelle”: alla “Locanda Posta e Cavalli si potranno ballare saltarelli, schiaffi, manfrine, punta e tacco, ecc. assieme al gruppo folk Agilla e Trasimeno, a seguire dalle 21 quadriglie, valzer e mazurke coadiuvati dalla Scuola di danza ottocentesca “Società di danza di Macerata”. Venerdì 23 giugno è la volta della disfida dei giochi degli adulti con i tre Rioni che si sfideranno nelle gare: corsa delle botti; tiro con la fionda; tiro alla fune a tre; corsa con il carro. Sabato dalle 22 il Gioco della Fabbrica e assegnazione del Palio del Cupolone 2023: dopo la disfida tra i Rioni ispirati alla ricostruzione della Basilica, i tre Rioni si esibiranno in contemporanea nella composizione del loro muro. A seguire, il tanto atteso momento della proclamazione del Rione vincitore e la cerimonia di assegnazione del Palio.

A giudicare i tre Rioni la giuria sarà presieduta dalla regista Patrizia Anania, anche insegnante di tecnica vocale, dizione e recitazione; accanto a lei gli scenografi Arturo Andreoli e Tommaso Minniti, regista e attore scelto dal direttore artistico Susanna Tartari vista l’indisponibilità di Luigi Marchione. Minniti, famoso per il suo docufilm in prima cinematografica “Non è un caso, Moro”: basato sull’inchiesta giornalistica di Paolo Cucchiarelli e sulla verità emersa dalle carte processuali. Il film è attualmente distribuito nei circuiti indipendenti.

FOTO © Mauro Berti e R.E. Gruppo Editoriale Assisi News

© Riproduzione riservata