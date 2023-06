Panna cotta con salsa di ciliegie: ingredienti, ricetta e preparazione

Specialmente in primavera e nella calda estate la panna cotta non può mai mancare nelle tavole alla fine di un pasto o per merenda. Nella stagione delle ciliegie, che va dalla tarda primavera agli inizi dell’estate, quale modo migliore di guarnire la panna cotta?… Un dessert fresco e in questo caso di stagione, adatto per ogni occasione e in ogni parte della giornata. Suggerita ai lettori da Assisi News, una delle tante ricette, molto diffuse in Italia e in Umbria, per preparare la Panna cotta con salsa di ciliegie.

Panna cotta con salsa di ciliegie, ingredienti. 500 ml di panna fresca per dolci, 150 ml di latte, 100 gr di zucchero semolato, 6 gr di colla di pesce, mezza bacca di vaniglia, 200 gr di ciliegie fresche di stagione.

Correlato: Tutte le ricette di Assisi News

Panna cotta alle ciliegie, ricetta e preparazione. Iniziare a preparare la panna cotta con salsa di ciliegie è facile e alla fine sarete davvero felici del vostro risultato. In fase iniziale preparerete la salsa di ciliegie: denocciolate tutte le ciliegie e mettetele in un pentolino con due cucchiai di zucchero. Una volta nel pentolino, fate cuocere per circa 10 minuti finché le ciliegie non si saranno ammorbidite mescolando di tanto in tanto il tutto. Una volta terminata la cottura, fate ora raffreddare completamente il composto.

Adesso prendete dei bicchieri e metteteci la salsa di ciliegie appena preparata – non tutta, un quarto della stessa dovrete lasciarla da parte per decorare alla fine la panna cotta a che nella parte superiore. Mettete per circa mezz’ora in congelatore i bicchieri con la salsa di ciliegie in modo che la stessa si rassodi. Nel frattempo in una ciotola con acqua fredda fate ammorbidire la colla di pesce, poi una pentola versate la panna e il latte, aggiungete lo zucchero e la bacca di vaniglia e mettete sul fuoco a fiamma bassa. Farete scaldare il composto per circa 15 minuti, mescolando il tutto per non farlo attaccare. Dopo circa 15 minuti togliete il composto dal fuoco ed aggiungete la colla di pesce ben strizzata. Continuate a mescolare per far sciogliere la colla di pesce unendola al composto. Versate ora il composto in degli stampini di alluminio, metteteli in frigo per almeno sei ore. Unite ai singoli stampi di panna cotta la salsa preparata prima e depositata nei bicchieri dove è stata fatta raffreddare. Se depositate la panna cotta in un piattino, versateci sopra l’ulteriore salsa messa inizialmente da parte. La panna cotta con salsa di ciliegie, è pronta per essere servita e degustata.

Buon appetito, da Assisi News!

Foto: Freepik

© Riproduzione riservata