Pasqua 2023, oggi ad Assisi è il giorno della Scavigliazione: domani la processione del Venerdì Santo (foto)

Assisi è pronta ad accogliere i pellegrini per la Pasqua 2023, con una ricca offerta di appuntamenti. Oggi, 6 aprile, domani, 7 aprile, e il 10 aprile (info: 075 8138680 al costo di 10 euro a persona) è possibile visitare le Domus Romane, mentre dopodomani 8 aprile è la volta della visita all’Assisi Underground (Foro e domus, al costo di 15 euro).

La Pasqua 2023 è anche ricca di appuntamenti laici: tra gli altri, il 9 aprile al bosco di San Francesco sono in programma le visite guidate con il direttore, di mattina e pomeriggio; il 10 aprile torna la Pasquetta al bosco con caccia al tesoro e un concerto dei Trobadores. Da domani, 7 aprile, al 10 aprile al Museo diocesano di San Rufino tornano le pillole pasquali, visite tematiche gratuite su un’opera a sorpresa custodita all’interno del museo. Il 9 aprile alle 15,30 è in programma la visita in Pinacoteca per bambini con caccia al tesoro (costo di 3 euro, per adulti e bambini dai 3 anni in su), mentre a Santa Maria degli Angeli il 9 e 10 aprile torna la mostra- mercato “La Pasquetta degli Angeli”, a cura della locale Pro loco. Per tutte le informazioni e gli eventuali cambiamenti di programma è possibile visitare il sito visit-assisi.it.

La domenica delle Palme è stata inaugurata l’installazione scultorea Germinazione della Pace, dell’artista Giuseppe Carta composta di 140 olive di bronzo che rappresentano un fortissimo e simbolico invito alla pace e un omaggio ai valori francescani e ad Assisi. Alla cerimonia erano presenti tra gli altri il sindaco Stefania Proietti, l’assessore Fabrizio Leggio e il Custode del Sacro Convento di Assisi fra Marco Moroni. “È molto bello – le parole di quest’ultimo che questa inaugurazione avvenga durante la Domenica delle Palme, proprio nel giorno in cui facciamo memoria di Gesù che si è donato a tutti noi. Ringrazio tutti per aver ipotizzato che si potesse fare e avere ottenuto di fare tutto questo in questo luogo”.

“Si tratta di un’opera d’arte particolare e altamente simbolica – ha rimarcato l’assessore Leggio, che ha introdotto l’inaugurazione – attraverso la quale è possibile rafforzare il messaggio di pace e speranza che Assisi evoca ogni giorno. La singolare installazione sarà inoltre un ulteriore elemento utile alla promozione turistica della città, durante le festività pasquali. Ringraziamo il Sacro Convento per la collaborazione e l’artista per aver messo l’opera a disposizione della comunità assisana”. Proietti ha ringraziato Padre Marco Moroni, custode del Sacro Convento “luogo patrimonio dell’umanità, per aver voluto ospitare un’installazione artistica in vista della Pasqua”, e il Maestro Giuseppe Carta “che ha creduto fortemente in questo messaggio artistico di pace, di speranza, di custodia del Creato lanciato attraverso l’olivo, dono della natura. Da questo luogo santo vogliamo dire pace, pace, pace a tutti gli uomini. Ci auguriamo che la speranza si faccia concreta come le opere di Giuseppe Carta che parlano a tutti”. (Su assisieventi.it le foto e l’articolo completo, così come le foto e l’articolo del concerto di Pasqua dei Cantori di Assisi. L’articolo continua dopo la foto)

Per quanto riguarda le celebrazioni religiose della Pasqua 2023 ad Assisi, ieri mercoledì 5 aprile, nella cattedrale di San Rufino si è celebrata (fotogallery in fondo) la santa messa crismale, con la benedizione degli Oli santi, e la consegna, da parte del vescovo diocesano Monsignor Sorrentino, del Libro della seconda visita pastorale (presentato in anteprima alla giunta durante gli auguri e la benedizione pasquale).

Oggi, 6 aprile 2023 alle 17,30, la santa messa “Nella Cena del Signore” con la reposizione del Santissimo Sacramento e la deposizione del Cristo Morto (la Scavigliazione: qui un focus con le foto di Andrea Cova, contenute anche nel libro “La Passione di Assisi“); domani è la volta della partecipatissima processione del Venerdì Santo, mattutina e serale.

