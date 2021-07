Perdono di Assisi 2021, il programma delle celebrazioni a Santa Maria degli Angeli

Dal 29 luglio al 3 agosto tanti eventi in Basilica, visibili anche in streaming

Dal 29 luglio al 3 agosto avranno luogo le celebrazioni del Perdono di Assisi 2021. Un appuntamento che attira migliaia di pellegrini in cerca dell’indulgenza plenaria, che risale al 1216 quando lo stesso Francesco ottenne da Cristo Signore, in visione dentro la chiesetta, che “tutti coloro che, pentiti e confessati, verranno a visitare questa chiesa, ottengano ampio e generoso perdono, con una completa remissione di tutte le colpe”, avendone poi conferma dal papa Onorio III e annunciandolo il 2 agosto al popolo convenuto con queste magnifiche parole: “Fratelli miei, voglio mandarvi tutti in Paradiso!”:

L’amministrazione comunale ha nuovamente collaborato con la Provincia Serafica dei Frati Minori per l’organizzazione dell’evento che, a causa delle norme anti Covid, si svolgerà anche all’esterno con un maxi schermo e 500 posti sul sagrato della Basilica di Santa Maria degli Angeli; saranno assicurate anche grazie al Comune le misure di sicurezza al fine di garantire il sereno svolgimento delle solennità. Sarà possibile seguire tutti i principali eventi in diretta mediante la WebTV della Porziuncola, dalla App gratuita “Frati Assisi” e dai Canali social “Frati Assisi” Facebook e Youtube.

La Porziuncola – scrivono i Frati Minori – è una “porta sempre aperta” per tutti quelli – pellegrini e gente del luogo – che vogliono attingere alla grazia di Dio attraverso l’esperienza della Riconciliazione. Nei giorni del Perdono di Assisi 2021, tale grazia è vissuta assieme alle migliaia di pellegrini, giovani e meno giovani, ma tutti desiderosi di percorrere il proprio pellegrinaggio, anche solo di pochi metri, per varcare la “porta della vita eterna” e ricevere il dono dell’Indulgenza plenaria. Anche quest’anno sono tante le celebrazioni che ci aiuteranno ad entrare e vivere in pienezza questo tempo di grazia che segna, per tantissimi fedeli, l’inizio di una vita nuova. (scopri di più sul Perdono della Porziuncola).

Il 29 luglio alle ore 21.15 inizierà il Triduo in preparazione al Perdono di Assisi 2021: saranno le meditazioni di S.E. Mons. Giuseppe Baturi, Arcivescovo di Cagliari e Vice Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ad introdurre i pellegrini alla celebrazione della misericordia lucrata da san Francesco nella chiesetta di Santa Maria degli Angeli. Domenica 1 agosto sarà il giorno dell’apertura della Solennità del Perdono. Alle ore 11, sarà il Neo-eletto Ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori a presiedere la Solenne Celebrazione Eucaristica che terminerà con la Processione di “Apertura del Perdono”: cosiddetta perché da quel momento, cioè dalle ore 12 del 1° agosto, fino alle ore 24 del 2 agosto l’Indulgenza plenaria concessa alla Porziuncola quotidianamente si estende a tutte le chiese parrocchiali sparse nel mondo e anche a tutte le chiese francescane. Alle ore 19, i Primi Vespri saranno presieduti da S.E. Mons. Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e Vescovo di Foligno. Seguirà l’offerta dell’incenso da parte del Sindaco di Assisi, dott.ssa Stefania Proietti. La tradizionale Veglia di preghiera serale alle 21.30 sarà guidata dal M.R.P. Filippo Betzu, OFM CAPP, Ministro Provinciale dei Frati Minori Cappuccini della Sardegna.

Lunedì 2 agosto sarà possibile partecipare alle numerose Celebrazioni Eucaristiche del Perdono di Assisi 2021 (ore 7-8.30-10-11.30-16.30-18) previste. S. Em.za Rev.ma Card. Mauro Piacenza Penitenziere Maggiore presso il Tribunale della Penitenzieria Apostolica presiederà la solenne celebrazione delle ore 11.30. Il Ministro Provinciale dei Frati Minori di Umbria e Sardegna, M.R.P. p. Francesco Piloni, presiederà alle ore 19 i Secondi Vespri della Solennità del Perdono. Sempre giorno 2 agosto, alle ore 14.30 ci sarà l’ingresso in Porziuncola dei giovani “Rahamim. Nel segno della misericordia” e alle ore 20.00, in diretta dalla Porziuncola, la Veglia dei giovani. Durante i due giorni sarà garantita la possibilità, per i pellegrini che lo desiderassero, di accostarsi al Sacramento della Riconciliazione nel pieno rispetto di tutte le norme previste in materia di prevenzione del COVID-19.

Il programma dettagliato del Perdono di Assisi 2021

Triduo di preparazione

29-31 luglio 2021, alle ore 21.15

Presiede: S.E. Mons. Giuseppe Baturi, Arcivescovo di Cagliari e Vice Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

Apertura della Solennità del Perdono

Domenica 1 agosto 2020

ore 7.00 – 8.30 – 11.00 – 16.30 – 18.00: Celebrazione Eucaristica

ore 11.00: Solenne Celebrazione Eucaristica

Presiede il Neo-eletto Ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori

Al termine: Processione di “Apertura del Perdono”

ore 14.30: Liturgia Penitenziale dei Pellegrini d’Abruzzo

Presiede p. GIULIO CESAREO, OFM CONV

ore 15.30: Celebrazione Eucaristica

Presiede il M.R.P. Matteo Siro, OFM CAPP Ministro provinciale dell’Immacolata Concezione

ore 19.00: Primi Vespri della Solennità

Presiede S.E. Mons. Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e Vescovo di Foligno

Offerta dell’incenso da parte del Sindaco di Assisi, Dott.ssa Stefania Proietti

ore 21.30: Veglia di preghiera

Presiede M.R.P. Filippo Betzu, OFM CAPP, Ministro Provinciale dei Frati Minori Cappuccini della Sardegna

Dedicazione della Porziuncola e Solennità del Perdono

Lunedì 2 agosto 2021

ore 7 – 8.30 – 10 – 11.30 – 16.30 – 18: Celebrazione Eucaristica

ore 11.30: Solenne Celebrazione Eucaristica

Presiede S. Em.za Rev.ma Card. Mauro Piacenza Penitenziere Maggiore presso il Tribunale della Penitenzieria Apostolica

ore 14.30 ingresso in Porziuncola dei giovani “Rahamim. Nel segno della misericordia”

ore 19.00: Secondi Vespri della Solennità

Presiede il M.R.P. Francesco Piloni, Ministro provinciale dei Frati Minori di Umbria e Sardegna

ore 20.00 in diretta web, Veglia dei giovani dalla Porziuncola

BASILICA APERTA fino alle ore 23.00

Martedì 3 agosto 2020

ore 11.00: Celebrazione Eucaristica

Presiede M.R.P. Francesco Piloni, OFM Ministro Provinciale dei Frati Minori dell’Umbria. Ministro delegato COMPI

ore 21.00: Piazza della Basilica – Concerto del Perdono – Coro “Su Insieme” del 4° raggruppamento Alpini (Firenze)

Sarà possibile seguire tutti i principali eventi in diretta mediante la WebTV della Porziuncola, dalla App gratuita “Frati Assisi” e dai Canali social “Frati Minori Assisi” Facebook e Youtube

Info e contatti: 075.8051430 – www.porziuncola.org

