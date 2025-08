Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, plaudono i Progressisti per Assisi, l’opposizione boccia la manovra

Il giorno dopo l’approvazione degli equilibri e dell’assestamento del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, arrivano i primi commenti, della maggioranza e dell’opposizione. “Il bilancio non è solo tecnica contabile. È la cartina tornasole delle scelte politiche. Con l’assestamento del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 approvato – la rivendicazione dei Progressisti per Assisi – l’Amministrazione comunale conferma un impegno concreto nelle politiche sociali. Circa 100mila euro in più di risorse proprie sono state impegnate per i minori in affido e in comunità, per l’assistenza a disabili gravi senza sostegno familiare, per le rette di ricovero di anziani e persone con disabilità, per i contributi alle famiglie che vivono situazioni di difficoltà. Fondi aggiuntivi sono stati stanziati anche per sostenere i progetti della Zona Sociale 3, senza tagliare sui servizi essenziali”.

“L’attenzione verso le persone più fragili – conclude la nota dei Progressisti – non è solo una voce di spesa. È una bussola amministrativa per una comunità come Assisi, che crede nella solidarietà e promuove la coesione sociale. Ad Assisi, le politiche sociali non sono un capitolo secondario. Sono un valore condiviso, parte dell’identità della città. Garantire sostegno a chi vive condizioni di povertà o fragilità non è solo una scelta etica, è una responsabilità istituzionale. Lo stiamo facendo, mettendo a frutto ogni risorsa disponibile. Perché l’equilibrio di un bilancio non si misura solo dai numeri, ma dalla coerenza con i valori che lo orientano”.

Totalmente diversa, sull’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, la visione dell’opposizione: “Sotto una patina di ordine tecnico, si nasconde una verità preoccupante: il Comune di Assisi è ‘ingessato, indebitato e senza liquidità’. È questo il messaggio forte lanciato in Consiglio Comunale dal Consigliere Eolo Cicogna, portavoce dell’opposizione (Liste Civiche Eolo Cicogna e Assisi al Centro – Forza Italia – Fratelli d’Italia), durante la discussione sull’assestamento generale del bilancio e sulla salvaguardia degli equilibri finanziari 2025-2027. L’intera Opposizione ha espresso un voto contrario unanime, denunciando non solo la mancanza di una visione strategica da parte della Giunta, ma anche una gestione che, pur formalmente corretta, è politicamente inconsistente e strutturalmente debole”.

Cicogna ha acceso i riflettori su un dato che dovrebbe far riflettere: “Il risultato di amministrazione 2024, stimato in circa 19 milioni di euro, viene praticamente azzerato dagli accantonamenti obbligatori e vincolati – tra cui spiccano quasi 13 milioni per crediti di dubbia esazione – arrivando a una disponibilità reale negativa di circa 141.000 euro. Una situazione che smaschera l’illusione di solidità finanziaria: il Comune non ha margini reali di spesa, né liquidità sufficiente, e si ritrova a dover far fronte alla gestione corrente solo tramite indebitamento o anticipazioni di tesoreria”. Cicogna ha inoltre sottolineato che “il Collegio dei Revisori dei Conti, nella sua ultima relazione del 22/7/2025, ha evidenziato che la situazione dei residui attivi conservati al 30/6/2025 evidenzia che essi non solo non diminuiscono, ma continuano ad aumentare, alimentando l’effetto perverso di accantonamenti sempre più pesanti a copertura di crediti mai riscossi. Un meccanismo che rende il bilancio sempre più ingessato, con effetti negativi anche sul conto economico, già in perdita nel 2024 e tenuto in piedi soltanto da entrate straordinarie, per definizione non garantite”.

Da qui l’appello alla Giunta: “Il Comune deve cambiare approccio. Serve una vera e propria strategia di recupero crediti, efficace e tempestiva, come farebbe un’azienda privata. “Non è una questione di durezza – ha chiarito Cicogna – ma di giustizia verso i Cittadini che pagano regolarmente, e di responsabilità per salvaguardare la tenuta economica dell’ente”. Infine, il portavoce dell’Opposizione “ha posto l’accento anche su un altro punto fondamentale: la tempistica inaccettabile con cui i Consiglieri sono stati messi in condizione di analizzare la documentazione relativa all’assestamento: ‘Appena due giorni per valutare variazioni da milioni di euro, spesso indicate in modo generico, è una mancanza di rispetto verso il Consiglio e verso i Cittadini’”.

“Non possiamo continuare ad accendere nuovi mutui. Serve un cambio di passo nella gestione delle risorse: ottimizzare la spesa pubblica e recuperare efficienza è oggi una priorità assoluta”, il messaggio lanciato dal consigliere comunale Ivano Bocchini, capogruppo di Assisi al Centro, nel corso della seduta del Consiglio comunale del 30 luglio, durante la discussione sugli equilibri di bilancio e sulla mozione per la creazione di nuove aree di sosta a seguito dell’inagibilità del parcheggio di Piazza Matteotti, presentata congiuntamente dai consiglieri di opposizione Bocchini, Cicogna, Morosi, Cavallucci, Martellini e Fasulo. Nel suo intervento – che è stato inviato alle testate giornalistiche in solitaria dopo quello comune – Bocchini ha espresso preoccupazione per la continuità amministrativa con la precedente giunta e ha criticato fortemente la scelta, già consolidata, di ricorrere sistematicamente all’indebitamento: “I 15 milioni di euro di mutui accesi dai governi di centrosinistra rappresentano un peso insostenibile per il bilancio comunale e riducono lo spazio di manovra per finanziare progetti di sviluppo per le frazioni abbandonate e nuovi servizi essenziali, fondamentali anche in vista di eventi epocali come il Giubileo e il centenario della morte di San Francesco.”

Altro punto critico sollevato è stato quello dei crediti di dubbia esigibilità, come sottolineato anche dal consigliere Eolo Cicogna: “Abbiamo superato i 12 milioni e mezzo di euro. È il sintomo di una macchina amministrativa che negli ultimi dieci anni ha mancato di rigore e attenzione nella gestione delle entrate.”

Bocchini ha ricordato come Assisi fosse un modello di virtuosità economica quando era amministrata dal centrodestra, e ha rivolto un appello all’attuale assessore al bilancio affinché venga posta la giusta attenzione alle poste critiche del bilancio comunale.

Sui temi della mobilità, il consigliere ha riconosciuto l’impegno in corso sul fronte del parcheggio di Piazza Matteotti, prendendo atto delle parole del sindaco, che ha annunciato opere per il ripristino della piena funzionalità dell’area entro un anno: “Continueremo a vigilare, perché i tempi siano rispettati e le soluzioni siano efficaci.”

In chiusura, Bocchini ha anticipato che nei prossimi giorni verrà presentata una nuova mozione, insieme ai colleghi di opposizione, sulla questione della scala mobile di Porta Nuova, evidenziando come le criticità fossero note da anni, almeno dal 2016.

