Piatto di Sant’Antonio Abate 2023, grande festa a Santa Maria degli Angeli (foto-video)

Finalmente le celebrazioni per il patrono tornano a tenersi in presenza e in forma piena: la fanfara a cavallo della Polizia protagonista

Santa Maria degli Angeli ha celebrato oggi il suo patrono: festa grande per il Piatto di Sant’Antonio Abate 2023, oggi – domenica 22 gennaio – al suo giorno clou. Ieri l’arrivo in piazza dei Priori Serventi con la diligenza postale, a seguire bruschettata e accoglienza delle associazioni e confraternite del Patto di Amicizia nel segno di Sant’Antonio provenienti da Gubbio, Concamarise (VR), Vibonati (SA) e Rutigliano (BA) e il tradizionale focaraccio. (Continua dopo la foto)

Il Piatto ha radici antiche: a Santa Maria degli Angeli, luogo di transito delle carrozze postali tra Firenze e Roma, vi era la stazione per il cambio dei cavalli e dei postiglioni. Tra il 1850, data di fondazione della parrocchia angelana, ed il 1860, si diffuse nel borgo una grave epidemia che colpì in modo particolare i cavalli delle varie scuderie. I proprietari, preoccupati, si rivolsero fiduciosi a Sant’Antonio Abate, protettore degli animali, pregando i frati francescani della Porziuncola di celebrare un triduo in onore del Santo, di cui in quei giorni ricorreva la festa. Ottenuta la grazia, come ringraziamento e per scongiurare il ritorno della pandemia, la festa venne celebrata con grande solennità, facendo una processione per le vie del borgo e distribuendo un pranzo ai poveri, che prese la denominazione di Piatto di Sant’Antonio Abate. (Continua dopo la foto)

La giornata di oggi del Piatto di Sant’Antonio Abate 2023 si è aperta alle 9 con il raduno di tutte le Prioranze in Piazza Garibaldi; alle 9.45, dopo il corteo, l’ingresso in Basilica Papale, dove dalle 10 si terrà la Santa Messa, con investitura e giuramento dei Priori Entranti 2023 (Stefano Pastorelli, Antonio Tardioli, Roberto Falce, Roberto Pierotti, Aldo Campelli, Gianluca Cagliesi, Francesco Tomassini, Osvaldo Sensi, Giulio Sportolaro, David Ascani, Francesco Bazzucchi, Giuliano Paparelli), che saranno i Serventi il prossimo anno. (Continua dopo la foto)

Alle 11 la processione solenne per le vie del paese con la Fanfara a cavallo della Polizia di Stato che si è anche esibita in alcuni brani, le autorità e le associazioni; alle 12 la benedizione solenne degli animali e del pane offerto dai Priori Serventi 2023, Matteo Buzzavi, Michele Capone, Alessio Feliciani, Alessandro Fioroni, Giacomo Fioroni, Moreno Fortini, Andrea Pennaforti, Franco Piselli, Stefano Pucciarini, Roberto Raspa, Simone Tarpanelli, Matteo Visconti. Alle 13, la consumazione del Piatto nella Taverna dei Priori Serventi e nei ristoranti aderenti. (Continua dopo il video – link diretto)

Nel pomeriggio, al Teatro Lyrick dalle 17, lo spettacolo degli alunni della scuola Patrono d’Italia; alle 19 la consumazione del Piatto in Taverna e nei ristoranti aderenti. Alle 22 l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria e la strufolata. Ieri, sabato 21, è stato il giorno dell’arrivo in piazza dei Priori Serventi con la diligenza postale, a seguire bruschettata e accoglienza delle associazioni e confraternite del Patto di amicizia nel segno di Sant’Antonio provenienti da Gubbio, Concamarise (VR), Vibonati (SA) e Rutigliano (BA) e il tradizionale focaraccio.

Foto Redazione Assisi News

© Riproduzione riservata