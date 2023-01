Piatto 2023 di Sant’Antonio al rush finale: domenica il clou con la Fanfara a cavallo della Polizia

Weekend pieno di celebrazioni Santa Maria degli Angeli, in festa per il suo patrono. Stasera la 'cacciata' dei Priori Entranti,

Rush finale per il Piatto 2023 di Sant’Antonio, che nella giornata di domenica vedrà protagonista la Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato è erede e custode delle più antiche tradizioni di cavalleria militare. Ha sede a Roma, alla Caserma Lamarmora, e nasce in seno agli antichi Reparti a Cavallo, su iniziativa di coloro che svolgevano funzioni di trombettiere per scandire gli ordini con squilli di tromba. Fu così che alcuni elementi, nelle pause di addestramento e liberi dal servizio, improvvisarono marce militari con strumenti a fiato e percussioni.

Intanto si chiude oggi (20 gennaio 2023, ndr) il Triduo di Preghiera in preparazione alla Solennità, questa sera la cena delle prioranze con l’investitura dei Priori entranti che serviranno il Piatto del 2024. Domani, sabato 21 gennaio, è in programma l’arrivo in piazza dei Priori Serventi con la diligenza postale, a seguire bruschettata e accoglienza delle associazioni e confraternite del Patto di Amicizia nel segno di Sant’Antonio provenienti da Gubbio, Concamarise (VR), Vibonati (SA) e Rutigliano (BA) e il tradizionale focaraccio.

La giornata di domenica 22 gennaio, giorno del Piatto 2023 di Sant’Antonio, si apre alle 9 con il raduno di tutte le Prioranze in Piazza Garibaldi; alle 9.45, dopo il corteo, l’ingresso in Basilica Papale, dove dalle 10 si terrà la Santa Messa, con investitura e giuramento dei Priori Entranti 2023, che saranno i Serventi del Piatto di Sant’Antonio 2024. Alle 11 la processione solenne per le vie del paese con la Fanfara a cavallo della Polizia di Stato, le autorità e le associazioni; alle 12, nel sagrato della Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli, la benedizione solenne degli animali e del Pane offerto dai Priori Serventi 2023, che sarà distribuito dai Priori Entranti. Alle 13, la consumazione del Piatto nella Taverna dei Priori Serventi e nei ristoranti aderenti. (Continua dopo la foto – clicca qui per la versione HD dei ristoranti aderenti)

Il Piatto 2023 di Sant’Antonio continuerà nel pomeriggio del 22 gennaio, al Teatro Lyrick dalle 17, lo spettacolo degli alunni della scuola Patrono d’Italia; alle 19 la consumazione del Piatto in Taverna e nei ristoranti aderenti. Alle 22 gran finale nella Taverna dei Priori, con l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria e la strufolata. Lunedì alle 10 il passaggio di consegne tra Serventi 2023 ed Entranti, a chiudere il pranzo finale con le autorità.

