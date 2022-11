Premio Federico Falchetti 2022, grande partecipazione e commozione per il decennale della scomparsa (foto)

Prendersi cura dell’ambiente, dell’altro e di se stessi, dei propri desideri, sogni e ambizioni. Sono questi i cardini del premio Federico Falchetti 2022, rivolto alle aziende e alle scuole del territorio. I vincitori sono stati svelati stamattina in una sala della Conciliazione gremita di persone, unite dal ricordo del giovane responsabile di Coldiretti scomparso dieci anni fa.

I vincitori sono Veronica Ragni, Giulia Brunozzi, Alice Bartolucci e Noor Kmosh della classe 3 C della Frate Francesco (disegno) e a pari merito da Mattia Piccioni, Marta Benincampi, Vittorio Battistelli, Diletta Della Bina e Maddalena Dionigi della 3 A della Frate Francesco e da Giulia Neri, Emma Cannelli, Greta Aisa, Christian Brancaccio della 3 D della Galeazzo Alessi (racconto). Per la sezione foto/video, Eloisa Parodi classe prima B della cuola frate Francesco, mentre l’azienda premiata è la società agricola forestale Santa Fiora dell’imprenditore Giorgio Buini, anche presidente della casa di riposo Andrea Rossi. Presenti alla cerimonia, il sindaco, Stefania Proietti, il vicesindaco, Valter Stoppini, gli assessori Fabrizio Leggio e Massimo Paggi, la presidente del consiglio comunale Donatella Casciarri e la consigliera Isabella Fischi.

Il Premio Federico Falchetti 2022 fa parte di Unto 2022 (il giovane responsabile di Coldiretti è improvvisamente mancato proprio mentre stava organizzando una delle primissime edizioni della manifestazioni) che, dopo il successo del weekend, continua per tutto il mese di novembre come da programma riportato in questo articolo.

