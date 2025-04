Light it up blue, anche la Torre di Piazza e la Basilica di San Francesco si illuminano di blu

Anche quest’anno, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo del 2 aprile, la facciata della chiesa superiore della Basilica di San Francesco in Assisi si illuminerà di blu, rinnovando l’adesione dei frati del Sacro Convento alla campagna mondiale di sensibilizzazione “Light It Up Blue”.

L’iniziativa è promossa da ANGSA Umbria, Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici Umbria Onlus, che ha per oggetto la promozione e l’educazione della cittadinanza alla consapevolezza e alla conoscenza dell’autismo.

«Secondo l’arte cristiana antica – ha commentato fra Giulio Cesareo direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento di san Francesco in Assisi – il blu è il colore dell’umanità, perché l’uomo è l’unico essere vivente che può guardare il cielo, che può entrare in relazione con l’Altro e con gli altri e svilupparsi proprio grazie agli incontri e alle relazioni. Mi piace pensare allora che con la Basilica di San Francesco illuminata di blu in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo vogliamo aiutarci tutti e che l’umanità è sempre e comunque una realtà fragile e limitata che, nella collaborazione e nelle relazioni, ha saputo edificarsi con forza e creatività. E questo modello è più che mai valido oggi: nelle relazioni e con atteggiamenti di collaborazione, anche le disabilità possono manifestarsi come opportunità, per i singoli e per la comunità, delle nuove sfide per un’umanità più inclusiva e per questo…più umana. San Francesco, fratello universale – conclude la nota su Light it up blue – ci benedica e sostenga in questo meraviglioso cammino».

E anche la Torre del Popolo di Assisi s’illumina di blu il 2 aprile 2025. L’Amministrazione comunale ha, infatti, aderito alla campagna di sensibilizzazione “Light It Up Blue”, che ha l’obiettivo di richiamare l’attenzione dei cittadini sui diritti delle persone nello spettro autistico e delle loro famiglie.

“Si tratta di un gesto simbolico – sottolinea Valter Stoppini, sindaco f.f. di Assisi – teso a ribadire l’attenzione e la consapevolezza della nostra città verso il tema dell’autismo e dell’inclusione sociale delle persone autistiche, che hanno diritto di vivere una vita piena e soddisfacente. Abbiamo scelto di illuminare di blu uno dei principali monumenti simbolo di Assisi, collocato in piazza del Comune, proprio per garantire la massima visibilità e la più ampia diffusione possibile del messaggio”.

