Oggi la presentazione del libro del vescovo di Assisi all’Università Link di Roma

Proseguono gli incontri per presentare l’ultimo libro del vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino, intitolato ‘Carlo Acutis sulle orme di Francesco e Chiara d’Assisi – Originali, non fotocopie’ (Edizioni Francescane italiane, pp. 160) che spiega il rapporto del Beato con San Francesco e Santa Chiara, il legame con la città, il potente messaggio univoco e di evangelizzazione che insieme mandano al mondo. La presentazione si terrà giovedì 3 aprile alle ore 15 nell’antica biblioteca dell’Università degli studi Link, in via del Casale di San Pio V, n. 44 a Roma.

Dopo i saluti del rettore dell’Università Carlo Alberto Giusti e del presidente Pietro Luigi Polidori interverranno, insieme all’autore, il giornalista docente di geopolitica vaticana Università degli studi Link, Piero Schiavazzi. L’incontro, moderato da Marina Rosati, giornalista e direttore dell’Ufficio stampa del Santuario della Spogliazione di Assisi e dell’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi, è stato organizzato con l’ausilio del capo del cerimoniale della Link, Antonio Tofanelli.

Il volume, che contiene un pensiero autografo del Santo Padre, è la prima opera sul giovane beato Millennial e futuro santo a essere pubblicata dopo l’annuncio della canonizzazione. La santità di Carlo Acutis (Londra, 3 maggio 1991 – Monza, 12 ottobre 2006) è stata riconosciuta in tempi record: 1º luglio 2018 decreto sulle virtù eroiche, 10 ottobre 2020 beatificazione, per il 27 aprile 2025 annunciata la canonizzazione. Chi è Carlo? Un ragazzo del nostro tempo, pieno di vita e di interessi, appassionato di informatica, con il cuore pieno di Dio e innamorato di Gesù eucaristia. Pur vivendo a Milano, ad Assisi risiedeva periodicamente con la sua famiglia, affinando il suo percorso spirituale sulle orme di Francesco e Chiara. Tre figure tanto diverse e originali, lontane nel tempo, ma unite da un filo rosso che questo libro mette in luce. È sepolto nel Santuario della Spogliazione, luogo dove il giovane Francesco si spogliò di tutti i beni, fino alla nudità, per seguire Gesù e vivere secondo il Vangelo. Incontro di luci per tutti, ma specialmente per i giovani. L’iniziativa è organizzata dall’Università degli studi Link di Roma.

