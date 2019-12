Presepe vivente 2019 a Petrignano di Assisi, a Natale è nato Natalino

Al presepe vivente 2019 a Petrignano di Assisi, nella notte di Natale 2019, mentre gli angeli cantano per la nascita di Gesù, un’umile asinella presente nella capanna ha dato alla luce il suo piccolo. L’evento ha così tanto attratto i visitatori che hanno suggerito di chiamarlo “Natalino”. “È un amico in più di Gesù Bambino che lo riscalderà in queste fredde notti di Natale”, hanno spiegato gli organizzatori.

Nei giorni scorsi il comitato del presepe petrignanese ha ricevuto tra l’altro la visita dei fondatori dell’associazione libanese “Amen”, che ha “in affido” il presepe in barile che Ennio Ridolfi ha donato al Papa. La storia è stata raccontata nei mesi scorsi da AssisiNews e nei giorni scorsi Raymond Elasmar, vice presidente dell’Associazione AMEN (Global Association for Christmas Spirit) ha visitato Petrignano, incontrando Ennio Ridolfi e i suoi collaboratori, protagonisti del fusto contenente il prezioso presepe che fu consegnato a Papa Francesco il 14 dicembre 2016.

Questo fusto è stato affidato dal Papa ai signori libanesi, Issam Azouri e sua moglie Emily Asmar, che hanno fondato l’associazione AMEN, con Raymond Elasmar ed altri partner, per diffondere lo Spirito di Natale in tutto il mondo, sottolineando l’importanza dei Presepi Natalizi , e “riportare Gesù al centro del Natale” L’associazione opera in più di 15 parrocchie in tutto il mondo, tra cui Libano, Tunisia, Canada, Belgio e Stati Uniti e nei mesi scorsi ha consegnato anche un premio al Patriarca maronita cardinale Bechara Boutros Rai che ha visitato l’esposizione in Libano in cui fa bella mostra di sé anche il presepe in barile.

Il Presepe Vivente 2019 a Petrignano – che ha come scopo anche la solidarietà: l’utile del ricavato del biglietto di ingresso è sempre devoluto in beneficenza ad enti o associazioni locali – andrà di nuovo in scena l’1 e il 5 gennaio 2020 dalle 17,15 alle 19,30; il 6 gennaio 2020 alle 16,30, ci sarà al sfilata di tutti i figuranti con l’arrivo dei Re Magi e a seguire la consueta rappresentazione fino alle 19,30.