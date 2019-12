Presepe vivente 2019 di Petrignano, ad Assisi la più antica rievocazione umbra (foto)

Il Presepe vivente 2019 di Petrignano costituisce la più antica rievocazione storico-religiosa della natività in Umbria. L’iniziativa nasce nel 1978 ad opera di un gruppo di petrignanesi desiderosi di mettere in scena il messaggio di pace che reca il Natale, soprattutto in questa terra d’Assisi, patria del Santo Francesco che per primo rievocò a Greggio la nascita di Gesù bambino.

Da quel lontano 1978 molte persone si sono avvicendate e prese cura di questo importante avvenimento e ancora oggi 200 volontari di tutte le età mettono a disposizione le proprie capacità per riproporre l’evento che 2000 anni fa ha cambiato la storia del mondo. Ogni vicolo e ogni angolo del borgo medievale e le rive del fiume Chiascio vengono avvolti da un’atmosfera magica con giochi di luci e ombre creati da rappresentazioni che ripropongono gli scorci di vita quotidiana e scene di attività artigianali di duemila anni fa ai tempi della nascita di Gesù.

La rappresentazione, pur mantenendo le caratteristiche del presepe storico -tradizionale e pur svolgendosi tutti gli anni nei medesimi luoghi, non è mai uguale all’edizione precedente. Le scene recitate, che caratterizzano il presepe di Petrignano, fanno rivivere ogni anno la nascita del bambino di Betlemme nel mondo attuale trasmettendo al visitatore il messaggio autentico del Natale. Il tema del Presepe vivente 2019 di Petrignano è “Indifferenza lebbra della nostra società”.

“Basta guardare il telegiornale – spiegano gli organizzatori – per capire che non passa giorno senza che succeda qualche tragedia che sembra essere tratta da un film, che sembra fuori dalla realtà e invece accade. E tutto questo genera in noi paure… degli altri, delle malattie, di perdere il lavoro di perdere una persona cara. Ma ci sono anche cose o fatti il cui pericolo non è ovvio, ma che rappresenta comunque un rischio significativo. L’indifferenza un’altra lebbra della nostra società… uno stato di completo disinteresse per il destino degli altri”.

Un altro aspetto che contraddistingue il Presepe vivente 2019 di Petrignano è quello della solidarietà: l’utile del ricavato del biglietto di ingresso è sempre devoluto in beneficenza ad enti o associazioni locali. Il Comitato invita nei giorni 25,26, 29 dicembre 2019 e 1, 5 e 6 gennaio 2020 dalle 17,15 alle 19,30; il 6 gennaio 2020 alle 16,30, ci sarà al sfilata di tutti i figuranti, l’arrivo dei Re Magi e a seguire la consueta rappresentazione fino alle 19,00.

