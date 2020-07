Eventi ad Assisi per l’estate 2020, presentato il programma (foto)

Presentato il programma di “L’altra estate”, calendario degli eventi ad Assisi per l’estate 2020, che vedrà – come anticipato anche nei giorni scorsi – la riapertura del Pincio. Comune di Assisi e associazioni del territorio si uniscono per il rilancio della città, e non mancano alcune collaborazioni con altri comuni umbri, quelli coinvolti nella gestione del parco del Monte Subasio.

“Le serate a cielo aperto ad Assisi dedicate alla ristorazione e ai locali con spazi nelle vie cittadine stanno prendendo piede – ha affermato il sindaco di Assisi Stefania Proietti. Saranno tre le cene anche a Santa Maria degli Angeli organizzate dall’Ente Palio del Cupolone J’Angeli 800, sei gli eventi nel centro storico dedicato al Calendimaggio di Assisi e che si svolgeranno in punti caratteristici della città”.

Dal 9 luglio alle 18 la partenza ufficiale, degli eventi di “L’altra estate” 2020 ad Assisi, dal Pincio, con le letture per bambini che saranno itineranti. Il Biblio Tour- “La Biblioteca si mette in moto”: la prima tappa ha una valenza importante perché il 9 luglio alle 18 la prima lettura avverrà all’interno del Pincio che per l’occasione sarà inaugurato e quindi aperto e fruibile alla cittadinanza nella parte dove sono stati effettuati i lavori. A luglio, il Biblio-Tour fa tappa a Santa Maria (16 luglio), Petrignano (23 luglio) e Torchiagina (30 luglio; sempre alle 18), ad agosto tocca a Castelnuovo (6 agosto) e Palazzo (27 agosto; sempre alle 18), a settembre è la volta di Costa di Trex (3 settembre), Tordandrea (10 settembre), Rivotorto (17 settembre), Capodacqua (18 settembre), Rocca Sant’Angelo (24 settembre) e San Vitale (25 settembre, sempre alle 17). In programma sempre a settembre, anche un mini festival di Birba chi legge, per celebrare anche il recente riconoscimento di Assisi città che legge.

Gli eventi ad Assisi per l’estate 2020 sono anche nel segno della legalità: dal 18 al 20 settembre sono in programma tre giorni di rassegna cinematografica organizzata da Libera, insieme a Collettivo Prospettiva Kinski, all’interno dell’hotel Subasio: la preapertura della rassegna sarà con un convegno sul tema della legalità. Su quest’ultima iniziativa il sindaco si è soffermato “perché dopo una lunga battaglia per il

ripristino della legalità la Città è tornata in possesso dell’hotel Subasio, chiuso da anni perché i

gestori erano stati raggiunti da interdittiva antimafia”.

Non mancheranno le Parti dell’Ente Calendimaggio, con degli spettacoli a tema medievale che dovrebbero andare in scena il 26 luglio, 22 agosto e 13 settembre (Magnifica Parte de Sotto) e 25 luglio, 23 agosto e 6 settembre (Nobilissima Parte de Sopra). In programma anche una mini-rassegna enogastronomica (almeno 3 serate, la prima stasera) organizzata dall’Ente Palio J’Angeli 800. Nel ricco programma degli eventi ad Assisi per l’estate 2020, anche “Assisi on live”. Una serie di itinerari d’estate tra musica e teatro, ideato e realizzato dalla Cappella Musicale della Basilica papale di San Francesco, dal Piccolo Teatro degli Instabili, dall’Associazione umbra canzone e musica d’autore e da Zona Franca. “Un bellissimo esempio di collaborazione – ha affermato il sindaco – tra componenti che di solito ognuno nell’ambito delle proprie professionalità e competenze offre negli spazi della

Città. Quest’anno le 4 organizzazioni si sono messe insieme con la consueta passione e hanno studiato un programma da sottoporre all’attenzione dei cittadini e dei turisti. Un esperimento che se funziona potrebbe essere ripetuto negli anni e indicare così un nuovo percorso culturale che pone al centro con più forza l’interesse generale di Assisi”.

In occasione di Chiese Aperte, il prossimo 11 luglio, l’Associazione guide turistiche dell’Umbria, organizzerà visite guidate che, attraversando la città, consentiranno di conoscere il patrimonio delle chiese aderenti : si parte alle ore 21 dalla Cattedrale di San Rufino, per poi toccare Chiesa Nuova, Santa Maria Maggiore, San Francesco con finale nel quartiere di San Pietro dove sarà possibile degustare un calice di vino sotto le stelle. Nel pomeriggio sempre dell’11 luglio, visite guidate dalle 17.30 all’Abbazia di San Pietro con finale con degustazione o calice di vino. Per info e prenotazioni (obbligatorie): AGTU Associazione Guide Turistiche dell’Umbria [email protected] / 339.3390103/075.815228.

Al Monte Subasio invece in scena quella che sarà una versione light di Universo Assisi, con una performance in collaborazione con l’Università di Perugia (corso di laurea in Planet life design) e con i Comuni di Spello, Valtopina e Nocera Umbra: protagonista sarà Tomás Saraceno, artista, architetto e performer argentino.

Il programma è disponibile su visit-assisi.it.

FOTO © Mauro Berti-Assisinews