Contributo per la Pro loco di Castelnuovo, la giunta: “Previsto e rimandato”

"Non è stata inserita con la variazione di bilancio in urgenza dello scorso giugno, era già prevista nel 2019 e nel 2020"

Centotrentamila euro di contributo per la Pro loco di Castelnuovo? La segnalazione era arrivata dal Movimento 5 Stelle , ma per la giunta le cose stanno così.

“Il Movimento 5 stelle nella fretta di comunicare una notizia errata non si è documentato abbastanza perché altrimenti avrebbe dato una versione più corretta della vicenda relativa al contributo per la Pro Loco di Castelnuovo per la realizzazione di una struttura polivalente”, si legge nella nota della giunta.

“La spesa relativa al contributo in oggetto – secondo la giunta Proietti – contrariamente a quanto sostenuto dal M5S, non è stata inserita con la variazione di bilancio in urgenza dello scorso giugno, in quanto già prevista nei bilanci di previsione 2019 e 2020. La scelta operata è stata quella di tagliare il contributo previsto per l’annualità 2020, come si evince chiaramente dalla delibera di giunta n. 69. L’amministrazione ha fatto questa scelta consapevole di dare un segnale anche nei numeri e quindi nelle risorse di fronte all’emergenza economica derivata dalla pandemia Covid-19″.

“Nonostante il contributo fosse previsto nei precedenti bilanci ha deciso di tagliarlo come ha fatto per tutti gli altri. Tale scelta, peraltro molto chiaramente anticipata già nella delibera di giunta n. 69, verrà formalizzata nella variazione di bilancio di luglio. La giunta è più che sensibile alle difficoltà economiche che sta vivendo la Città, proprio in ragione di questo ha deciso di tagliare il contributo, se pur previsto, per l’anno in corso e di portare avanti iniziative a favore dei poveri e delle persone più fragili quali i buoni spesa, la consegna dei pacchi alimentari, la spesa sospesa e la distribuzione di mascherine”.