Sicurezza nelle frazioni, lavori a Rivotorto e Santa Maria degli Angeli

Continua l’amministrazione comunale di Assisi ad investire sulle sicurezza nelle frazioni. Le squadre sono entrate in azione per i lavori di asfaltatura in via di Bassano e via Santa Maria della Spina, a Rivotorto, dove sono stati già stati effettuati gli interventi di completa sostituzione della rete idrica e degli allacci. Lavori attesi da anni che si concluderanno, condizioni meteorologiche permettendo, nel giro di pochi giorni.

Sempre a proposito di sicurezza nelle frazioni, oggi (giovedì 25 novembre 2021) inizieranno invece i lavori di Illuminazione pubblica a Santa Maria degli Angeli, nel piazzale antistante la scuola Alessi, e a Petrignano, al confine con Bastia Umbra, in via Rossi. “L’amministrazione comunale – ha affermato il vice sindaco Valter Stoppini – continua con il consueto impegno a programmare e a realizzare i lavori messi in calendario che riguardano la manutenzione del nostro territorio, assicurando la realizzazione di servizi essenziali per la comunità come l’acqua pubblica e l’illuminazione, oltre al rifacimento delle strade”.

Come da nota del 2020, in tre anni l’amministrazione avrebbe dovuto realizzare 8 km di nuove condotte idriche raggiungendo decine di famiglie che non avevano acqua potabile, molte delle quali impossibilitate ad utilizzare i pozzi a causa dell’inquinamento delle falde. A inizio 2021 inoltre la giunta aveva approvato un piano di investimento complessivo di 600 mila euro finalizzato a sostituire i punti luce non più perfettamente funzionanti con impianti più moderni e a basso consumo energetico e a installare nuovi punti luce (tutti con tecnologia a led e appositamente scelti per evitare inquinamento luminoso) nei luoghi che da anni sono sprovvisti di pubblica illuminazione

