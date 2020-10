Programma di Assisi Pax Mundi 2020, i concerti anche online

Svelato il programma di Assisi Pax Mundi 2020, la rassegna internazionale di musica sacra francescana. Tutti i concerti di Assisi Pax Mundi saranno gratuiti, ma con prenotazione obbligatoria, inoltre saranno trasmessi in diretta Facebook sulla pagina di Assisi Pax Mundi. Inoltre durante i giorni della manifestazione verranno trasmessi una serie di concerti virtuali attraverso il canale YouTube di Assisi Pax Mundi.

Di seguito il programma di Assisi Pax Mundi, in scena nella città serafica dal 22 al 25 ottobre 2020. Sabato 17 ottobre, l’anteprima alle 21 nella Basilica Superiore di San Francesco con Gruppo Vocale Armoniosoincanto (Perugia), Gruppo Vocale Tritonus (Perugia), Coro Laudesi Umbri (Spoleto), la Corale Porziuncola (Assisi). L’iniziativa è in collaborazione con ANDCI _ Associazione Nazionale direttori di coro italiani.

Giovedì 22 ottobre alle 21 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, Carmine Lavinia, Organo

(Potenza) e The Franciscan Singers. Venerdì 23 ottobre alle 21 nella Cattedrale San Rufino, l’esibizione del Coro della città di Tolentino. Sabato 24 ottobre sempre alle 21 nella Basilica Superiore di San Francesco, la Schola Cantorum “Anton Maria Abbatini”. Infine, domenica 25 ottobre alle 17 nel canale YouTube e Facebook, The Tallis Consort Choir (Inghilterra).

Nel rispetto delle vigenti normative di distanziamento sociale, tutti i concerti del programma di Assisi Pax Mundi 2020 sono ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria ([email protected]i.org). Inoltre, per permettere al nostro amato pubblico di seguire i concerti anche se non potrà essere ad Assisi tutti i concerti saranno trasmessi in diretta nella pagina Facebook Assisi Pax Mundi. Proprio visto il particolare periodo storico e sociale che ci troviamo a vivere abbiamo deciso di lanciare un nuovo modo di vivere la musica e la condivisione, per restare vicini e uniti anche se distanti fisicamente nasce Assisi Pax Mundi online. Una rassegna di concerti virtuali che porta nelle case di tutti noi la musica e la voglia di stare insieme. Questa rassegna è stata possibile grazie ai contributi musicali di tutti i gruppi corali e strumentali che nel tempo hanno partecipato ad Assisi Pax Mundi. Durante i giorni della manifestazione troverete una serie di concerti pubblicati nel canale YouTube di Assisi Pax Mundi.