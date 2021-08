Raduno Amici de montagna 2021, la Pro loco organizza una festa diffusa

Per motivi di sicurezza legati al Covid-19 salta anche quest’anno il tradizionale Raduno Amici de Montagna 2021, ma la Pro loco di Costa di Trex che da 35 anni organizza l’evento ha pensato di lanciare la festa diffusa. “Per ovvie ragioni relative all’emergenza pandemica – spiega il presidente Marina Rosati – abbiamo deciso che non sarebbe stato opportuno organizzare la festa con le tradizionali situazioni che la caratterizzano. D’altro canto – aggiunge ancora – abbiamo pensato di realizzare un nuovo format con diversi momenti, tra agosto e settembre, che possono essere gestiti in totale sicurezza. Già nei mesi scorsi abbiamo avviato con successo questa opzione della festa diffusa nel tempo e nello spazio che ora vogliamo ricomprendere nel 35esimo anniversario del Raduno degli amici de Montagna”.

Il programma del Raduno degli Amici de montagna 2021 inizia il 7 agosto con la tradizionale escursione del Cai alla scoperta dei ‘Ponti e Paesaggi di Costa di Trex’. In serata nell’area verde adiacente alla chiesa parrocchiale ci sarà l’assaggio dello stinco e la degustazione delle birre tradizionali di San Biagio. Il tutto accompagnato dalla musica dance ’70-’80-’90 e hit 2021 dei dj Paolo&Cesare. L’8 agosto appuntamento con ‘Costa di Trex in Corsa’, trail organizzato in collaborazione con Aspa Bastia. La successiva iniziativa si terrà il 28 agosto a partire dalle 19,30 con il ‘Concerto al tramonto’ della Cappella Musicale della Basilica Superiore di San Francesco, diretta dal maestro padre Giuseppe Magrino OFM Conv. L’ultimo appuntamento dell’estate della Pro loco di Costa di Trex, organizzato in collaborazione con SuoniControvento è ‘Libri in Cammino’ che si terrà il 12 settembre e vedrà la partecipazione dell’artista Cesare Bocci e della moglie Daniela Spada che, parleranno del loro libro ‘Pesce d’Aprile’ dopo una passeggiata dalla Rocca Minore a Costa di Trex. Per informazioni e prenotazioni si può contattare il seguente numero: 3338579466.

