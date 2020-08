Raduno degli Amici de Montagna 2020, due iniziative ad agosto

Solo due giorni invece dei tradizionali 10, nel segno dello sport e dell’aggregazione. Torna il Raduno degli Amici de Montagna 2020, 34esima edizione dell’iniziativa in scena come al solito a Costa Trex. Si parte il 9 agosto alle 8.30, con ritrovo a Costa di Trex, con la passeggiata “Dalla Costa agli Stazzi”, alla scoperta di alcuni dei più suggestivi sentieri del Monte Subasio. L’itinerario, ad anello, è di 12 km con un dislivello di circa 500 metri sul livello del mare, per arrivare alla strada Taglia fuoco dove si vedranno i formicai. Si passerà per Fonte Castellana, poi Fonte Maddalena e infine l’arrivo agli Stazzi per un sentiero del Cai.

La partenza della passeggiata è alle 9.15, previo briefing e consegna del modulo, l’arrivo è previsto alle 12, con ripartenza dopo due ore e ritorno a Costa de Trex alle 16 circa. Si pranzerà sul posto (costo 12 euro, insalata di riso, due panini, acqua, vino, dolce e frutta). Per informazioni, prenotazioni e materiale da portare, Giovanni Dionigi, 340.6559119; Carlo Mirti Mancinelli, 333.8579466; Maria Pia Salari, 333.1292096.

Giovedì 13 agosto, invece, il Raduno degli Amici de Montagna 2020 propone L’allegra scampagnata, dall’Orto degli Aghi a Costa de Trex, per scoprire le terre di Assisi e contemplare la natura. Il ritrovo è alle 17.30 all’Orto degli Aghi, zona Porta Perlici; alle 18.50 l’arrivo alla Fonte del Brecciaro con l’esibizione della Brigata della Montagna e la storia del sito, alle 20 cena al sacco sull’aia intorno al Falò dell’Assunta, alle 22.30 il rientro ad Assisi. Info e prenotazioni, 320.7254714.