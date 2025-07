Raduno degli Amici de Montagna 2025, a Costa di Trex 10 giorni di eventi: il programma

Tutto pronto a Costa di Trex per il Raduno degli Amici di Montagna 2025, dieci giorni di eventi per grandi e piccini, nel fresco della frazione assisana, senza dimenticare il buon cibo, visto che tutte le sere dalle 19.30 è aperto lo stand gastronomico, e la solidarietà, visto che tutte le sere è in programma una pesca benefica con ricchi premi. Tutte le sere sarà possibile la degustazione di piatti tipici della cucina umbra: sfiziosi antipasti, paste e gnocchi freschi, carni alla brace, torta al testo, zuppe di legumi in un ambiente tranquillo immerso nel verde del Parco del Monte Subasio. “Ogni anno cerchiamo di offrire qualcosa in più, qualcosa di diverso, qualcosa che dia un valore aggiunto a una festa che, in una delle frazioni più piccole del Comune di Assisi, punta a diventare un mini festival della cultura, dello sport e dell’intrattenimento, grazie anche alle sinergie già attive da qualche anno e le nuove collaborazioni avviate”. A dirlo è Marina Rosati, presidente della Pro loco di Costa di Trex. “Tra gli eventi da segnalare c’è senza dubbio il trail running, in programma domenica 3 agosto e curato dall’Aspa che, ormai, da diversi anni, è diventata una manifestazione sportiva di carattere nazionale che attira tanti atleti, anche dalle regioni limitrofe, desiderosi di correre nel percorso tracciato all’interno del parco naturale del Monte Subasio”.

La Pro loco, che organizza l’iniziativa, cerca anche volti, luoghi e paesaggi della montagna di Assisi, per raccontare attraverso video, foto, testi, dipinti e altre forme di informazione, situazioni, tradizioni, volti, mestieri e paesaggi l’hinterland assisano in uno dei periodi dell’anno più belli non solo dal punto di vista paesaggistico ma anche della vivacità culturale e sociale, ovvero il momento della festa Raduno Amici de Montagna. “Gli artisti saranno liberi di raccontare ciò che preferiscono rispetto al titolo e tema del progetto e lo dovranno fare nel periodo che va dal 26 luglio al 7 agosto. Le produzioni saranno esposte gli ultimi tre giorni della festa negli spazi della Proloco di Costa di Trex e successivamente nella sale delle Logge in piazza del Comune ad Assisi dove, grazie alla collaborazione con Arte Studio Ginestrelle, saranno in mostra nel mese di settembre. Per partecipare al progetto basta iscriversi telefonando al 3396378067 e fornendo le proprie generalità. L’artista sarà poi libero di individuare e raccontare un soggetto, un ambiente, un mestiere, una tradizione o altre situazioni legate alla montagna assisiate con gli strumenti e i mezzi che ritiene a lui più consoni ed adatti. Gli elaborati dovranno essere consegnati entro le ore 12,00 del 7 agosto nella sede della Pro loco di Costa di Trex, (fraz. Costa di Trex n. 1, 06081 Assisi)”.

Per quanto riguarda il programma del Raduno degli Amici de Montagna 2025, si parte venerdì 1 agosto alle 18 con “Cantando ad alta voce”, la devozione nella musica dell’Umanesimo a cura dell’Anonima Frottolisti (ingresso libero), in replica alle ore 20,30. A sera dalle 21.30, Cesare & Samantha duo – Musica dal vivo “Noi lo diciamo in italiano”. Sabato 2 andrà in scena il convegno “Con-tradizioni della montagna: radici, storie e persone”: dopo i saluti di Marina Rosati, presidente della Pro loco di Costa di Trex, e Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, gli interventi di Ivo Picchiarelli: “Quale tradizione e quali tradizioni nel cuore montano dell’italia”; di Massimiliano Dragoni: “Vivere con-tradizioni ciò che resta, che scompare, e che si trasforma nella tradizione della montagna e i suoi nuovi abitanti”; di Ersilia Moretti: “Rete di persone, rete di tracciati, spazi e luoghi tra viandanti”; e di Roberto Segatori “La montagna di Assisi come metafora dell’Umbria nella sfida del futuro”. Alle 21 la serata dj set con Mario Manero.

Domenica 3 agosto al Raduno degli Amici de Montagna 2025 è in programma la giornata dello sport, alla scoperta del cuore verde di Assisi in collaborazione con Aspa Bastia www.aspabastia.it) e con la 19’ edizione del trail running “Costa di Trex in corsa”, gara di corsa in montagna maschile femminile: alle 7.30 il ritrovo alla chiesa di Costa di Trex, alle 9 la partenza della corsa da 22 km e alle 9.15 quella da 10 km, con le premiazioni in programma a seguire; non mancherà anche la camminata con percorso ad anello Costa di Trex – Rifugio Brecciaro -Fonte Maddalena -Stazzi e alle 13 “Tutti a tavola”: Pranzo con menù fisso e prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni: 333 8579466. Alle 21.30 la serata spettacolo con Alessandro Sforna.

Lunedì 4 agosto il programma del Raduno degli Amici de Montagna 2025 continua con il concerto di Adoua Birkenesh nell’ambito del festival Suoni Controvento. Martedì 5 agosto è la serata del torneo di burraco (info, costi e iscrizioni +39 339 637 8067; la quota di iscrizione comprende spuntino e bevande) e della gara di briscola, mentre mercoledì 6 agosto alle 17.30 è in programma la presentazione del libro “Il memoriale di Enzo Boccacci”, con interventi del curatore Francesco Lampone, del sindaco di Assisi, Valter Stoppini e delle figlie del “maestro della montagna” Laila e Anna; previste anche testimonianze e racconti di chi lo ha conosciuto. Alle 21.30 la proiezione di Minecraft. Giovedì 7 agosto alle 17.30 l’inaugurazione e presentazione della mostra espositiva: “Volti, paesaggi, tradizioni e mestieri” in collaborazione con Arte studio Ginestrelle; interviene il vice sindaco Veronica Cavallucci e alle ore 21,30 “Giochi senza frontiere”, gara a squadre tra frazioni e paesi con premiazione finale. Per Info e prenotazioni: 328 4771892; 339 6378067.

Venerdì 8 agosto il Raduno degli Amici de Montagna 2025 propone lo spettacolo “Villa Arzilla”, commedia dialettale in due atti di Primula Belli, messa in scena dalla compagnia teatrale “Gli intronati” di Tordandrea. Sabato 9 alle ore 16.30 “Chiese e paesaggi della Costa di Trex”, passeggiata organizzate dal CAI Club Alpino Italiano – Sezione di Perugia, con ritrovo presso la Chiesa di Costa di Trex (di- stanza: 5.4 km; dislivello salita: 210 m; dislivello discesa: 210 mt; difficoltà: T. Richiesto abbigliamento comodo, borraccia e calzature adeguate a una gita in campagna); alle 21.30 la serata spettacollo Lisbona Nord, con musica italiana e d’oltremare con Giuliano Calzolari, Federico Siculi, Paolo Rosichetti, Luciano Trinoli.

Infine, il programma del Raduno degli Amici de Montagna 2025 si chiude domenica 10 agosto: alle 9 “Alla scoperta del Monte Subasio, Costa di Trex e valle del Tescio”, escursione a cura del Comune di Assisi e dell’Associazione GMP Gaia APS, con ritrovo presso la Chiesa di Costa di Trex, partenza percorso gratuito di 9 km, con 320 metri di dislivello in salita, alla scoperta della natura. Rientro alle ore 11,30 circa con spuntino offerto dalla Pro Loco di Costa di Trex. Per prenotazioni il numero è il 3341546609. Alle 20.30 la 20,30 San Lorenzo Night, con possibilità di campeggiare tutta la notte nell’area attrezzata per guardare le stelle, Previsto anche il picnic di San Lorenzo, con cena a menù fisso su prenotazione entro le ore 18,30) e musica dj set. Per info e prenotazioni: 3396378067.

