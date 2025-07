Doppia rapina ai danni di altrettanti giovani: arrestato 22enne

I Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra hanno arrestato un 22enne del luogo, ritenuto responsabile di rapina aggravata, il quale, nel corso della medesima nottata, ha commesso in sequenza due rapine, ai danni di un 24enne ed un 16enne.

L’arresto è arrivato a seguito di un primo evento verificatosi nei pressi di una nota discoteca del posto: l’autore si è avvicinato ad un 24enne, convincendolo, con un pretesto, a seguirlo lontano dalla folla. Raggiunto un luogo appartato, il 22enne ha minacciato il ragazzo intimandogli di consegnargli dei soldi. Alla prima iniziale resistenza della vittima, si è avvicinato un complice, allo stato non identificato, che, spalleggiando il 22enne e mostrando un coltello, ha costretto il malcapitato a consegnare il denaro in possesso. Dopo aver subito la rapina, il 24enne si è riunito ai propri amici rimasti ad attenderlo davanti il locale e, raccontata la disavventura, ha dato l’allarme chiamando il Numero Unico di Emergenza – NUE – 112. Immediatamente sul posto è sopraggiunto l’equipaggio della Stazione Carabinieri di Bastia Umbra che, appresa la notizia, ha subito avviato le ricerche dei responsabili

Nel contempo, i militari sono stati avvicinati da un 16enne, il quale ha riferito loro di aver appena subìto una rapina da parte di un ragazzo, che gli aveva sottratto la patente di guida e la carta prepagata a lui intestata. In particolare, la parte lesa ha riferito ai Carabinieri che, pochi minuti prima, un giovane aveva aperto lo sportello della microcar a bordo della quale viaggiava, e, sotto la minaccia di percosse, si era fatto consegnare il portafogli ed i documenti, per poi trascinare fuori della microcar il 16enne, facendolo cadere a terra e causandogli delle escoriazioni al corpo. Il transito provvidenziale della pattuglia dei Carabinieri ha indotto il rapinatore dal compiere ulteriori atti violenti nei confronti della vittima, dandosi alla fuga. A poca distanza dal luogo dell’accaduto, il possibile rapinatore è stato individuato e fermato dai militari, che lo hanno perquisito trovandolo ancora in possesso della patente di guida e della Postepay appena sottratta al 16enne.

Accompagnato in caserma, i militari hanno raccolto le denunce sia della prima che della seconda vittima delle rapine appena consumate, constatando che il fermato corrispondeva esattamente alle descrizioni del rapinatore, fornite da entrambi gli interessati. Gli immediati accertamenti sono stati corroborati anche dall’acquisizione dei filmati degli impianti di videosorveglianza comunali, che hanno fornito elementi indiziari importanti per lo sviluppo delle indagini e la ricostruzione delle dinamiche. Avendo definito un solido quadro probatorio nei confronti del 22enne, i Carabinieri di Bastia Umbra lo hanno arrestato per la rapina ai danni 16enne, conducente della micro car, e denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Perugia per la rapina ai danni del 24enne. Il magistrato di turno dell’Ufficio requirente del capoluogo, informato nel senso, ha disposto l’arresto; il 21enne è stato portato a Capanne.

