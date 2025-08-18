Rassegna degli Antichi Sapori 2025, a Rivotorto partenza col botto e si continua tutta la settimana (foto)

Con la cena di solidarietà e il premio a un cittadino rimasto fedele per tutta la vita ad un mestiere, ad una professione o ad una attività particolare, assegnato quest’anno a Giampaolo Fortini, florovivaista da 50 anni, è partita la Rassegna degli Antichi Sapori 2025 a Rivotorto di Assisi. Nella stessa serata di anteprima, il 14 agosto, la Pro Loco assegna un simbolico riconoscimento ai ragazzi di Rivotorto che si sono laureati in questo anno. Sabato 16, con un giorno in ritardo a causa del maltempo, anche lo spettacolo degli Sbandieratori di Assisi.

Tutte le sere, oltre a un menu ad hoc, è possibile ordinare anche bruschette e torta con prosciutto, barbozza, salsicce, erba ed erba e salsicce, con dolci tipici locali. A tavola piatti e tegamini di coccio, bicchieri di vetro, posate di acciaio; posti al coperto in casa di in caso di maltempo e parcheggio adiacente. In programma ovviamente anche l’i-Pub Summerland per i più giovani. Novità di quest’anno, la possibilità di effettuare visite guidate con esperti del settore, presso i luoghi francescani di Rivotorto. Le visite sono in programma nei giorni 18, 19, 20, 21, 22 agosto a partire dalle 17,45, prenotazioni entro lo stesso giorno alle 15,30 al numero 379.3063168. Per quanto riguarda il programma delle serate musicali, alla Rassegna degli Antichi Sapori 2025 il 15 agosto si balla con l’orchestra Castellina Pasi, il 16 con Marco Cimarelli, il 17 Ilaria Cenciarini, il 18 agosto Luca Bergamini, il 19 agosto Marianna Lanteri, il 20 agosto l’orchestra Manuel Malanotte, il 21 agosto Rossella Ferrari, il 22 agosto l’orchestra di Marco e Claudia, il 23 agosto l’orchestra Matteo Tarantino e il 24 agosto a chiudere Orient Express.

FOTO © Mauro Berti – Assisi News BNCOM

Rassegna Antichi Sapori 2025

(La manifestazione è uno degli sponsor inserzionisti del gruppo editoriale Assisi News)

© Riproduzione riservata