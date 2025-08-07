Rassegna degli Antichi Sapori 2025, Rivotorto in festa dal 15 al 24 agosto: il programma

Con un’anteprima speciale dedicata alla solidarietà, torna per la trentaseiesima edizione la Rassegna degli Antichi Sapori 2025, come sempre a Rivotorto di Assisi, quest’anno dal 15 al 24 agosto. Giovedì 14 agosto è in programma una cena di beneficenza con tante prelibatezze e la musica della Outside band; il costo è di 20 euro, bevande escluse e il ricavato delle iniziative sarà devoluto all’associazione Con Noi e alla Caritas di Rivotorto. In occasione della Rassegna la Pro Loco di Rivotorto ha inoltre scelto di avvalersi della preziosa collaborazione di un gruppo di giovani dell’Associazione Mato Grosso che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie energie per lavori come imbiancature, giardinaggio o sgomberi. “Il ricavato di ogni loro attività viene interamente utilizzato per finanziare progetti missionari in America Latina a cui partecipano anche in prima persona. Cerchiamo così di unire l’impegno locale alla solidarietà internazionale”, dicono dalla Pro loco, invitando a contattare per informazioni Alessia 370 3138263 – Sofia 371 3336121.

Il 15 agosto, sarà il momento dell’apertura ufficiale con la presenza delle autorità e l’esibizione del prestigioso gruppo storico degli Sbandieratori di Assisi, che coinvolgerà il pubblico con un emozionante spettacolo di bandiere e tamburi sulla pista. Come ogni anno, non mancheranno loro: Rigo e Bella, le mascotte che, con i loro sorrisi e la loro simpatia, daranno il benvenuto agli ospiti all’ingresso, pronte a farsi fotografare e a trasmettere a tutti la gioia della festa.

Per quanto riguarda il programma delle serate musicali, alla Rassegna degli Antichi Sapori 2025 il 15 agosto si balla con l’orchestra Castellina Pasi, il 16 con Marco Cimarelli, il 17 Ilaria Cenciarini, il 18 agosto Luca Bergamini, il 19 agosto Marianna Lanteri, il 20 agosto l’orchestra Manuel Malanotte, il 21 agosto Rossella Ferrari, il 22 agosto l’orchestra di Marco e Claudia, il 23 agosto l’orchestra Matteo Tarantino e il 24 agosto a chiudere Orient Express. Tutte le sere oltre a un menu ad hoc è possibile ordinare anche bruschette e torta con prosciutto, barbozza, salsicce, erba ed erba e salsicce, con dolci tipici locali. A tavola piatti e tegamini di coccio, bicchieri di vetro, posate di acciaio; posti al coperto in casa di in caso di maltempo e parcheggio adiacente. In programma tutte le sere anche l’i-Pub Summerland.

Durante la Rassegna degli Antichi Sapori 2025 torna anche il Premio ad un cittadino rimasto fedele per tutta la vita ad un mestiere, ad una professione o ad una attività particolare. Quest’anno il Premio viene assegnato a Giampaolo Fortini, florovivaista da 50 anni esponente di quell’attività che fin dal secolo scorso ha identificato Rivotorto come paese dei fiori. Nella stessa serata la Pro Loco assegna un simbolico riconoscimento ai ragazzi di Rivotorto che si sono laureati in questo anno. L’intento è quello di ricordare i valori del passato ma con lo sguardo al futuro valorizzando appunto i giovani che hanno raggiunto questo ambito traguardo. Novità di quest’anno, la possibilità di effettuare visite guidate con esperti del settore, presso i luoghi francescani di Rivotorto. Le visite sono in programma nei giorni 18, 19, 20, 21, 22 agosto a partire dalle 17,45, prenotazioni entro lo stesso giorno alle 15,30 al numero 379.3063168.

