Asili nido comunali ad Assisi, personale cercasi: le figure richieste e come candidarsi

La cooperativa che si è aggiudicata la gestione dei tre nuovi asili nido comunali ad Assisi cerca diverse figure professionali, per i servizi educativi socioassistenziali previsti. Si tratta di Aldia Cooperativa Sociale, che dal 1977 opera nel settore in diverse realtà d’Italia.

Sono quattro i profili ricercati: educatori dedicati ad attività formative, ludiche e creative pensate per stimolare il mondo interiore e relazionale dei bambini; atelieristi per la progettazione e condizione di atelier creativi e percorsi di sperimentazione espressiva; ausiliari per la pulizia e la sanificazione degli spazi; coordinatore pedagogico-gestionale del servizio educativo e del personale. Per candidarsi, occorre essere in possesso di determinati requisiti legati ai vari profili professionali richiesti e inviare il curriculum vitae esclusivamente tramite il portale dell’azienda: www.aldia.it, nella sezione “Lavora con noi”. La cooperativa, in totale autonomia, selezionerà il personale necessario da inserire in organico quanto prima, considerando che i tre asili nido in questione, tutti di nuova costruzione, sono situati a Castelnuovo, Petrignano e Rivotorto e saranno attivi entro il 1° novembre prossimo.

Nel frattempo, il Comune di Assisi ha pubblicato un nuovo avviso che apre nuovamente, fino al 24 agosto 2025, i termini proprio per le iscrizioni a tali strutture, per l’anno educativo 2025-2026. Sono infatti ancora 20 i posti disponibili, così articolati: 4 a Castelnuovo, 8 a Petrignano e 8 a Rivotorto. Si tratta di realtà che andranno ad affiancare l’asilo nido già attivo da tempo a Santa Maria degli Angeli, che risulta al completo. Il servizio è rivolto a bimbi fra 3 mesi e 3 anni, residenti nel Comune di Assisi. Sono ammessi anche a piccoli non residenti in città, ma con un genitore residente in uno dei Comuni della Zona Sociale 3 (Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica) o in un Comune contermine che presti attività lavorativa nel territorio del Comune di Assisi, oppure che abbiano un nonno residente ad Assisi.

La domanda d’iscrizione va presentata in carta semplice, compilando e firmando l’apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, al seguente indirizzo: http://www.comune.assisi.pg.it/uffici/scuola-e-sport/, nella sezione “Nidi comunali d’infanzia”. Vanno allegate l’attestazione ISEE in corso di validità e la fotocopia di un documento d’identità di chi ha sottoscritto la richiesta.

L’istanza va inviata a mezzo PEC, all’indirizzo comune.assisi@postacert.umbria.it entro e non oltre le ore 23.59 del 24 agosto 2025, indicando nell’oggetto “Domanda asilo nido comunale: nome e cognome del bambino”. Può anche essere consegnata a mano, direttamente all’ufficio Protocollo del Comune di Assisi, negli orari di apertura al pubblico, in tal caso entro e non oltre le ore 12:00 del 22 agosto 2025. Per eventuali informazioni, è possibile contattare il servizio Scuola e Politiche per lo sport del Comune: scuola@comune.assisi.pg.it; 075 8138627- 651- 626.

