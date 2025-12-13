Registrato il concerto di Natale 2025 nella Basilica di San Francesco (foto e video)

Compie 40 anni il Concerto di Natale 2025 nella Basilica di San Francesco. Lo fa con un’edizione speciale, per tutti, che unirà alla musica della tradizione natalizia brani del repertorio contemporaneo, grazie anche alla partecipazione di Noemi. Il concerto è stato registrato sabato 13 dicembre alle 11 nella chiesa superiore della Basilica e verrà poi trasmesso il 25 dicembre alle 12.30 su Rai1 e in Eurovisione dopo il messaggio di Natale e la benedizione Urbi et Orbi del Santo Padre Leone XIV. (Continua dopo la foto)

A essere eseguiti tra gli altri, Auld Lang Syne, Happy Xmas (War is Over), Christmas Day, Stille Nacht, A Christmas Festival, O Come Ye Faithful (Adeste fideles), Bianco Natale (White Christmas), Minuit, chrétiens e l’Adagio Versione ornamentata di J. S. Bach BWV 974 dal Concerto in re minore per oboe.

Oltre alla cantante, saranno protagonisti di questa edizione Lucie Horsch al flauto dolce, il controtenore Carlo Vistoli, a cui si uniranno il coro di voci bianche “I Piccoli Musici”, guidati dal maestro Mario Mora, e i tenori e bassi del “Coro Maghini” guidati dal maestro Claudio Chiavazza. Ad accompagnare gli artisti sarà l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta dal Maestro William Eddins. Il Concerto di Natale 2025 nella Basilica di San Francesco in Assisi è un evento realizzato in collaborazione con Rai Cultura, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Umbria e con il sostegno di Intesa Sanpaolo. L’addobbo floreale è offerto dalla Città di Viareggio. (Continua dopo la foto)

“Nella condivisione e collaborazione ci nutriamo dell’essere insieme e di costruire insieme”, le parole di fra Giulio Cesareo, direttore dell’ufficio comunicazione, che ha poi aggiunto di augurarsi che il concerto “nom sia solo una esperienza di bellezza, ma simbolo di collaborazione e unità”. “A nome di tutta la comunità do il benvenuto a voi che sarete con noi anche in questi ottocento anni dalla morte di San Francesco”, ha aggiunto il custode, fra Marco Moroni. Per poi aggiungere: “Così era stato promesso: verrà a visitarci un Sole che risplende su quelli che stanno nelle tenebre e nell’ombra di morte, per dirigere i nostri passi sulle vie della pace. E quel Sole atteso venne tra le creature in umili sembianze di Bimbo: luce che si propone e non s’impone, che non ferisce, ma consola. Al vederlo, splendido come il sole, san Francesco, dall’animo fanciullo, sorrise e disse anche di Lui: Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore: de te Altissimo porta significazione. Sia su di te, fratello, sorella, lo splendore del Figlio: illumini le tenebre del mondo e ogni creatura viva di gioia”. (Maggiori informazioni, foto e video nelle prossime ore)

© Riproduzione riservata