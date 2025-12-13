Ascensori a Porta Nuova, emendamento di Cicogna: “Si ripari la scala mobile e si usino altrimenti le risorse”

Per il consigliere le scelte della giunta sono "un errore strategico che danneggia Assisi sotto il profilo economico, funzionale e ambientale"

Il Consigliere Eolo Cicogna, Capogruppo della Lista “Eolo Cicogna Sindaco”, ha presentato un emendamento al bilancio di previsione 2026-2028 per stralciare il progetto degli ascensori di Porta Nuova, definito “un errore strategico che danneggia Assisi sotto il profilo economico, funzionale e ambientale”.

UN INVESTIMENTO SPROPORZIONATO E INEFFICIENTE “Il progetto prevede 3,5 milioni di euro per realizzare due ascensori che sostituiranno l’attuale scala mobile”, spiega Cicogna. “Si tratta di una scelta tecnicamente sbagliata: gli ascensori funzionano a cicli discontinui, creando inevitabili code nei periodi di maggior afflusso turistico, mentre la scala mobile garantisce un flusso continuo e una capacità di trasporto nettamente superiore”. (Continua dopo la foto)

Il Consigliere evidenzia come “una completa sostituzione della scala mobile esistente comporterebbe dei notevoli risparmi e allo stesso modo, con adeguate scelte tecniche, potrebbe anche soddisfare le esigenze delle persone disabili”.

IMPATTO AMBIENTALE SUL CENTRO STORICO Particolare preoccupazione desta l’impatto ambientale dell’opera sul centro storico di Assisi. “La realizzazione di ascensori comporta scavi, opere murarie e installazioni impiantistiche che alterano irreversibilmente il delicato equilibrio architettonico e paesaggistico di Porta Nuova”, denuncia Cicogna. “Stiamo parlando di una delle porte storiche più importanti della città, inserita in un contesto di valore inestimabile che richiede interventi rispettosi e reversibili”.

Il Consigliere sottolinea come “ogni modifica al centro storico dovrebbe seguire i principi di minimo impatto e massima reversibilità, mentre questo progetto introduce elementi tecnologici invasivi in un tessuto urbano medievale che ha mantenuto la sua autenticità per secoli”.

IMPOSTA DI SOGGIORNO L’emendamento permetterebbe di destinare le risorse liberate ad altre opere come per la mobilità urbana e turistica.

APPELLO AL CONSIGLIO COMUNALE “Chiedo a tutti i consiglieri di valutare attentamente questa proposta nell’interesse della città”, dichiara Cicogna. “Non possiamo permetterci di sprecare risorse pubbliche per un progetto che danneggia Assisi dal punto di vista funzionale, economico e ambientale. Il nostro patrimonio esige rispetto e tutela, non interventi invasivi e costosi”.

Consigliere Eolo Cicogna

Capogruppo Lista “Eolo Cicogna Sindaco”

