Torna Note d’In… Chiostro 2025, dopo il debutto altri tre appuntamenti

Stasera in concerto Marco Scolastra, piano recital Rhythms and Colours from America dedicato al Papa

Prosegue la rassegna di concerti all’aperto “Note d’In… Chiostro 2025”, arrivata alla sua XXI edizione e promossa dalla Cappella musicale della Basilica Papale di San Francesco in collaborazione con Regione Umbria, Fondazione Perugia e Assisi Pax Mundi. Questa sera – martedì 5 agosto alle ore 21 – l’appuntamento è al Chiostro Sisto IV del Sacro Convento (ingresso dalla portineria). A esibirsi in concerto Marco Scolastra, piano recital Rhythms and Colours from America Dedicato a S.S. Papa Leone XIV Musiche di Gottschalk, Joplin, Gershwin, Copland.

Sabato 9 agosto alle 21.00 Chiostro Sisto IV del Sacro Convento (ingresso dalla portineria) “Notte di stelle, note di banda” con il Corpo bandistico di Sommacampagna, musiche di Tchaikovsky, Puccini, Mascagni, Schwartz, Appermont e molti altri. Lunedì 11 agosto alle 21 Chiostro Sisto IV del Sacro Convento (ingresso dalla portineria) “Colgo la rosa” Sara Marini trio Canti tradizionali italiani e dal mondo e composizioni inedite. Per info e prenotazioni 075 8190160; e-mail: c.musicale@sanfrancescoassisi.org www.corosanfrancescoassisi.org.

Note d’In… Chiostro 2025 permetterà di ammirare il Sacro Convento da una prospettiva unica, unendo le emozioni della musica con la bellezza architettonica. Per rimanere sempre aggiornati sulle attività della Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco è consultare il sito www.corosanfrancescoassisi.org o seguire i social (Facebook, Instagram e TikTok. (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

