Aucc e Coop insieme per l’angolo lettura al reparto oncologia dell’ospedale (foto)

Da moltissimi anni l’AUCC Comitato di Assisi, ha creato un angolo lettura, al reparto di oncologia dell’Ospedale di Assisi, dove i pazienti possono rilassarsi in compagnia di un buon libro, durante l’attesa e le terapie. La cittadinanza ha accolto di buon grado l’iniziativa e sono stati acquistati moltissimi libri per grandi e piccini. E ora lo spazio si è arricchito grazie alla “Colletta culturale” promossa da Coop Centro Italia Francigena, che ha visto coinvolti il punto vendita di Santa Maria degli Angeli, in collaborazione con le volontarie dell’A.U.C.C. assisana.

Nel negozio della frazione è stato istituito uno spazio promozionale dedicato alla vendita dei libri, con l’offerta speciale per l’acquisto di due libri al prezzo di uno, con l’obiettivo di donarli all’Aucc e poi all’ospedale. E qualche giorno fa si è tenuta, al Reparto di Oncologia dell’Ospedale di Assisi, una breve cerimonia di consegna dei libri per l’angolo lettura, alla quale, insieme alla direttrice sanitaria, dottoressa Cecilia Montefusco, alla dottoressa Roberta Cherubini, al consigliere comunale, Marylena Massini, alla presidente dell’Aucc assisana, Erminia Casadei, alla vicepresidente, Marie Pierre Boriosi e alle volontarie; erano presente Luciana Renzini, presidente sezione soci Coop Centro Italia Francigena, Gianluca Censini, direttore del punto vendita, Monia Botondi Mario Gallorini e Patrizia Cristofani, sempre della Coop.

Grande soddisfazione per l’esito di quest’iniziativa: l’Aucc sottolinea “l’importanza di fare squadra, unendo le forze, per queste importantissime attività di solidarietà a sostegno dei più fragili. Per il punto vendita COOP di Santa Maria degli Angeli – si legge in una nota – è stato un grande successo, con la maggior raccolta di testi per arricchire la libreria della sala d’attesa del Reparto di Oncologia, con una vasta scelta di argomenti e temi grazie ai quali i pazienti potranno concedersi un momento di abbandono tra le parole e le immagini di meravigliosi racconti”. I libri per i piccini saranno destinati come premi per la tradizionale pesca, una delle più importanti attività promosse dall’AUCC ogni anno, nel mese di agosto, al Circolo Fortini.

“Si tratta – conclude la nota dell’Aucc – di una raccolta fondi essenziale per sovvenzionare i servizi di fisioterapia e psiconcologia, offerti dall’AUCC ai pazienti oncologici, che sono fruibili negli ambulatori dell’Ospedale di Assisi, che ospita la nostra Associazione. Il Comitato Aucc di Assisi ringrazia tutti gli intervenuti, la direzione dell’Ospedale di Assisi, il personale medico e paramedico del Reparto di Oncologia, l’Amministrazione Comunale ed in modo particolare tutta la Delegazione della COOP ed esprime la propria gratitudine per questa grande opportunità, con la promessa di replicare l’iniziativa in futuro”.

