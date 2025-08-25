Sagra dell’arvoltolo farcito 2025, tutto pronto a Palazzo per la sesta edizione: il programma

Tutto pronto a Palazzo d’Assisi per la Sagra dell’arvoltolo farcito 2025 e delle norcinerie umbre, in scena nella frazione assisana dal 29 agosto al 7 settembre. All’iniziativa organizzata dall’associazione Palatium e arrivata alla sesta edizione verranno serviti arvoltoli impastati sul momento, fritti e farciti con tutte le prelibatezze umbre. Dal tradizionale Palazzano farcito con prosciutto, stracchino e rucola, al Tirolese farcito con speck provola dolce e radicchio stufato, passando per l’Estivo con salmone, limone, robiola e rucola, fino allo Sfizioso con mortadella, stracciatella e granella di pistacchi. Non manca neanche l’alternativa vegetariana; oltre agli arvoltoli, antipasti, primi, torte al testo, stinco di maiale e ovviamente l’immancabile carne alla griglia, e da quest’anno – dal 2 settembre – anche lo stand Gluten Free dedicato

La Sagra dell’arvoltolo farcito 2025 si terrà presso i giardini pubblici Ostilio Capezzali con lo stand gastronomico che aprirà tutti i giorni alle ore 19:30 e sempre dalla stessa ora ogni sera sarà aperto il cocktail bar. Questo il programma musicale: il 29 agosto orchestra spettacolo Le 3Emme, il 30 Omar Lambertini, il 31 Cimarelli e l’1 settembre l’orchestra spettacolo Manuel Malanotte. E ancora, il 2 settembre Federico Olivotti, il 3 Juri Bordoni, il 4 Laura Piunti, il 5 Anna Maria Allegretti, il 6 Andrea Bonifazi e il 7 Samuele Loretucci. Anche il cocktail bar prevede serate speciali: 29 Dj Giacomo Bianconi, 30 Rumble party by MD staff, 31 Dj Mattia Mangiabene – Summer Hits, il 4 Musicanti on tour e Pdu: Cap& Franco B + Dj Prez, il 5 Dj Dalia e Dj Kekkaz: White Party, il 6 Spicy e il 7 Dj duit: Reggaeton Night. (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it; la manifestazione è uno degli sponsor inserzionisti del gruppo editoriale)

