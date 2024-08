Sagra dell’oca 2024, a Bettona la rassegna con i sapori della tradizione: il programma (intervista video)

In corso di svolgimento a Bettona la sagra dell’Oca 2024, che quest’anno festeggia il suo quarantennale e si concluderà il 4 agosto. Al centro i sapori della tradizione racchiusi nelle ricette a base di oca che hanno reso famoso e rinomato questo appuntamento culinario. La manifestazione è organizzata negli spazi dei Giardini di Santa Caterina che saranno il cuore pulsante della Sagra, con gli stand e tutto lo staff della Proloco di Bettona, pronti a servire piatti ottimi. Abbiamo intervistato gli organizzatori, che ricordano come la manifestazione sia l’occasione per gustare del buon cibo e visitare anche il borgo umbro. (Continua dopo il video – link diretto)

Questo il programma in pillole della Sagra dell’oca 2024 per quanto riguarda la parte musicale, sempre in piazza Cavour e in piazzetta Matteotti (dove specificato): alle 22 del 31 luglio, live music Pandora’s Box; alle 21.30 dell’1 agosto, in piazza Matteotti Live music Renato Castagnoli e alle 22 in piazza Cavour Medusa Party Band; il 2 agosto alle 21.30 in piazzetta Matteotti Luli Tunes Acustic Duo e alle 22 in Piazza Cavour Live music Outside Band; sabato 3 agosto in piazzetta Matteotti Live music Nick e la sua Gang e alle 22 in Piazza Cavour Live music I Principi di Galles. Infine, domenica 4 Agosto alle 12:30 il Pranzo alla Sagra, alle 21.30 in piazzetta Matteotti Cantando le stelle con Antonella Falteri e alle ore 22 in piazza Cavour Live music 88 Folli.

INFO: Gli stand gastronomici della Sagra dell’oca 2024 a Bettona saranno aperti tutte le sere dalle ore 19:30; alle 19 tutte le sere in piazza Cavour l’apertura de L’Oca Ubriaca – aperitivi e drink.

(La manifestazione è uno degli sponsor inserzionisti del gruppo editoriale Assisi News)

© Riproduzione riservata