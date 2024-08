Nicolangelo D’Acunto nominato nel Consiglio direttivo e di consulenza scientifica dell’Isime

Un assisano d'adozione ai vertici dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo

Una buona notizia per la cultura assisana. Dal 23 luglio scorso il prof. Nicolangelo D’Acunto, a seguito della nomina ricevuta dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, è uno dei quattro componenti del Consiglio direttivo e di consulenza scientifica dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, con sede a Roma. L’incarico di grande prestigio ha durata quinquennale, rinnovabile una sola volta, e colloca il noto esponente della vita culturale di Assisi ai massimi livelli della medievistica. L’ISIME, attualmente diretto dal prof. Umberto Longo della “Sapienza” di Roma, fu fondato nel 1883 per promuovere lo studio della storia nazionale all’indomani dell’Unità d’Italia e da allora costituisce l’istituzione attraverso la quale lo stato promuove la ricerca medievistica ai massimi livelli, coordinandola con le altre storiografie nazionali. Le sue collane ospitano le principali edizioni di fonti e gli studi più autorevoli prodotti dalla medievistica italiana.

La prestigiosa nomina di Nicolangelo D’Acunto giunge a coronamento di una carriera accademica di prestigio. Il prof. 58 anni, dopo gli studi alla Scuola Normale di Pisa ha conseguito il dottorato di ricerca all’Università Cattolica del Sacro Cuore e il post-doc all’università di Perugia. Tornato alla Cattolica di Milano-Brescia nel 2000 è stato ricercatore, professore associato e dal 2014 professore ordinario di Storia medievale. Dal 2019 è direttore del Dipartimento di studi medievali, umanistici e rinascimentali, oltre che del Centro di Studi sulla Storia degli insediamenti monastici europei. Dal 2001 al 2008 è stato Mitarbeiter del Sonderforschungsbereich 537 della Technische Universität di Dresden e nel triennio 2008-2010 ha preso parte a un progetto di ricerca sul papato medievale finanziato dalla Deutsche Forschungsgemeinschaft. Nel 2007 è stato Research Fellow presso la Katholische Universität Eichstätt. Nel 2017 è stato visiting professor presso l’Henri Pirenne Institute for Medieval Studies della Ghent University nell’ambito di uno scambio finanziato dalla Accademia Nazionale dei Lincei. Dal 2017 è docente di Storia del Francescanesimo Medievale presso l’Istituto Teologico di Assisi. Ha partecipato a numerosi convegni internazionali in Europa, nelle Americhe e in Cina e ha pubblicato più di 250 studi di argomento medievistico. Le sue ricerche riguardano la riforma ecclesiastica del secolo XI e la storia medievale dell’Umbria e di Assisi, con particolare riferimento alle istituzioni dei secoli X-XIII.

