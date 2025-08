Suoni Controvento 2025 apre agosto con Brunori Sas alla Rocca Maggiore (foto)

Per il festival un fine settimana tra musica e letteratura, il programma

Dopo Dario Brunori, venerdì primo agosto alla Rocca Maggiore di Assisi, Suoni Controvento 2025 porta in Umbria Valerio Aiolli, Murubutu e gli Afterhours: sono questi i prossimi appuntamenti in calendario per il festival estivo di arti performative Suoni Controvento che in questa settimana arriverà a toccare Assisi, due volte, Spoleto e Trevi.

L’agosto di Suoni Controvento 2025 è iniziato ieri con una tappa di “L’albero delle noci – tour estate” di Brunori Sas, venerdì primo agosto alla Rocca Maggiore di Assisi, occasione perfetta per ascoltare dal vivo e sotto le stelle, insieme ai classici che hanno segnato la carriera ultra quindicennale di Dario Brunori, i brani contenuti nel suo nuovo progetto discografico “L’albero delle noci”. L’album di dieci tracce prende il nome dal brano che Brunori ha scelto di presentare al 75esimo Festival di Sanremo, per la sua prima volta in gara sul palco dell’Ariston (evento sold out).

Opening Olden con “La Fretta e la Pazienza”: cantautore perugino residente da anni a Barcellona, Olden ha esordito nel 2011 con un disco omonimo in inglese. Nel 2014 è stato uno dei protagonisti del Premio Tenco, esibendosi sul palco del Teatro del Casinò di Sanremo con una versione in italiano di “Nasza Klasa” di Jacek Kaczmarski. Da allora, ha pubblicato diversi album ed ep in italiano, tra cui “A60” (2019) e “Questi Anni – Dieci canzoni inedite di Gianni Siviero” (2022), entrambi classificati secondi alle Targhe Tenco nella categoria Miglior Interprete. Intenso e introspettivo, “La Fretta e la Pazienza” racconta il distacco e l’incomprensione, dando voce ai silenzi e alle distanze che, all’improvviso, si fanno abissi.

Sabato 2 agosto alle 17.30 si parte per Libri in cammino con Valerio Aiolli che presenterà il suo libro “Portofino Blues”, candidato nella dozzina del Premio Strega 2025. L’autore dialogherà con Giovanni Dozzini e Giannermete Romani. Partenza e ritorno da Meggiano – Spoleto, nella valle del Marroggia. Alle 21 nella cornice di Villa Fabri a Trevi al via una tappa di “La vita segreta tour” di Murubutu, al secolo Alessio Mariani.

A chiudere la settimana di Suoni Controvento 2025, domenica 3 agosto alle 21 alla Rocca Maggiore di Assisi saranno gli Afterhours con una tappa di “Ballate per Piccole Iene Tour 2025″, giro di live a 20 anni dalla prima pubblicazione di “Ballate per Piccole Iene”, uno degli album più iconici e rappresentativi della musica italiana. Sul palco, per l’occasione Manuel Agnelli, ha deciso di tornare sul palco con la band di allora, composta da Andrea Viti (basso), Dario Ciffo (violino, chitarra) e Giorgio Prette (batteria).

Prevendite su TicketItalia e VivaTicket

Lunedì 4 agosto alle 21.30 si va invece a Costa di Trex (Assisi) per Adoua – Birkenesh, progetto nato dall’incontro tra culture e territori che negli anni sviluppato un linguaggio originale. Le composizioni nuove raccontano di mondi che si intrecciano: strumenti tradizionali dialogano con timbriche moderne, dando vita a un equilibrio sorprendente tra ricerca, energia e raffinatezza espressiva. Autenticità, coinvolgimento e una forte identità visiva e sonora sono i tratti distintivi di un percorso che ha trovato spazio in numerosi contesti artistici di rilievo, anche come apertura di eventi di grande prestigio. Ingresso libero, appuntamento SCV slow.

Suoni Controvento 2025 è inserito nel “KeepOn Experience” Circuito KeepOn dei Festival ed è fondatore insieme a Suoni delle Dolomiti (Trentino), Musica sulle Apuane (Toscana), MusicaStelle Outdoor (Valle d’Aosta), Paesaggi Sonori (Abruzzo), RisorgiMarche (Marche), Suoni della Murgia (Puglia), Time in Jazz (Sardegna) della Rete dei Festival Italiani di Musica in Montagna. Ha inoltre ricevuto il riconoscimento Umbria culture for family.

